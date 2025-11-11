logo
Zvezda bez petorice traži osmu pobjedu u nizu: Dubai s Aleksom je za sve izazov nad izazovima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poznate su sve informacije pred utakmicu 10. kola Evrolige između Crvene zvezde i Dubaija.

Crvena zvezda igra sa Dubaijem u Evroligi Izvor: Pedja Milosavljevic/STARS / Sipa Press / Profimedia

KK Crvena zvezda danas od 17 časova (20 po lokalnom) gostuje Dubaiju u okviru 10. kola Evrolige. Biće ovo veliki izazov za igrače crveno-bijelih koji su u seriji od sedam pobjeda u elitnom takmičenju, i traže osmu u dalekim Emiratima, što neće biti nimalo lako.

Zvezda će ponovo biti oslabljena i biće bez čak petorice igrača, dok znamo i da je Dubai vrlo opasan i da je na domaćem parketu već pobjeđivao Barselonu i Dubai, dok je bio primoran da Hapoel dočeka u Sarajevu pred praznim tribinama.

Ko fali Crvenoj zvezdi?

Znamo da je za Ajzeju Kenana sezona završena, kao i da je Džoel Bolomboj već duže van parketa, a Saša Obradović ni ovog puta neće moći da računa na Tajsona Kartera, Devontea Grejama i Džordana Nvoru. Posljednjepomenuti je bio najbolji igrač Zvezde na startu sezone, a iako je iz kluba rečeno da s njim ništa nije ozbiljno - prolazi i treća nedjelja bez njega u sastavu.

Iskočili su neki drugi igrači, prije svih Moneke i Miler-Mekintajer, dok će u sastavu biti i najnovije pojačanje Džared Batler koji i dalje traži formu i prilagođava se na evropsku košarku.

"Iskoristili smo ovaj dan ovdje da se malo pripremimo, koliko je to moguće taktički. Svi samo svjesni jačine protivnika i utakmice, koju treba da pobijedimo. Svaka utakmica na strani mnogo znači. Ovdje će mnogo ekipa imati problema, pogotovo kada im se oporave neki igrači, kao Avramović koji će igrati protiv nas. Što se nas tiče, želimo da nastavimo pobjednički niz", rekao je pred meč Saša Obradović: "Naš fokus treba samo da bude na igri. Velika je stvar što svugdje imamo podršku navijača, to samo dokazuje veličinu kluba."

Ko je opasan u Dubaiju?

Izvor: MN PRESS

"Mislim da imaju odličan tim, sa mnogo talentovanih igrača. Sa takvim raspolaganjem igrača, nije bitno ko ulazi sa klupe, a ko počinje utakmicu. Moramo da igramo svaku utakmicu od starta, pa da vidimo šta će biti", rekao je Semi Odželej pred meč u Emiratima i već iz ovoga je jasno da u Zvezdi i te kako poštuju svog narednog protivnika.

Dubai će biti jači za oporavljenog Aleksu Avramovića, kome bi to mogao da bude debi za novi klub, a pored skora 3-6 jasno je koliko opasnih oružja još ima Jurica Golemac. 

Loša vijest - duplo kolo

Problem za Zvezdu je što je poslije napornog puta za Dubai očekuje i povratak u Beograd gdje će odmah u četvrtak igrati novi meč 11. kola i to protiv Evrolige.

Ovo je do sada i najnaporniji period za crveno-bijele i vidjećemo kako će se snaći i kako će se dijeliti minutaža.

