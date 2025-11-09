Sin Darka Miličića razbio Crvenu zvezdu

Derbi meč Dinamika i Zvezde odlučio Lazar Miličić, kadetski reprezentativac Srbije i sin Darka Miličića.

Izvor: MN PRESS

Drugo kolo Jedinstvene lige Srbije za kadete donijelo nam je gradski derbi Dinamika i Crvene zvezde, a momci sa Dorćola upisali su veliku pobjedu (87:69) protiv favorita. Ubjedljivu pobjedu Dinamika obilježio je Lazar Miličić, sin proslavljenog srpskog košarkaša i nekadašnjeg NBA šampiona Darka Miličića.

Lazar Miličić je meč završio sa 19 poena, šest skokova i četiri asistencije, a njegov ukupan indeks koristnosti bio je čak 22. Tako je Lazar postao centralna figura meča u kojem je Crvena zvezda upisala ubjedljiv poraz, a to je samo najava velike karijere koja čeka talentovanog košarkaša.

"Kapiten naše kadetske selekcije bio je ključna figura velike pobjede naših momaka u gradskom derbiju protiv Crvene zvezde", navodi se na zvaničnom profilu košarkaškog kluba Dinamik, koji je ostvario pobjedu. Pogledajte njihovu objavu o sinu legendarnog Darka Miličića:

Ko je Lazar Miličić?

Talentovani Lazar Miličić rođen je 10. jula 2009. godine i prije nekoliko mjeseci bio je dio reprezentacije Srbije do 16 godina, koja je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu. U tom timu imao je veoma zapažen učinak, pa je tokom ljeta bilo pitanje gdje će nastaviti karijeru i da li je već vrijeme da se oproba u seniorskoj košarci.

Nakon velikog uspjeha sa reprezentacijom, Lazar je za MONDO govorio o svom košarkaškom početku, ali i o savjetima koje mu daje otac Darko, svojevremeno jedan od najtalentovanijih košarkaša planete i drugi pik na najjačem NBA draftu u istoriji.

"Mnogo mi je dalo motiv, kada vidim tatu i mamu na tribinama, to mi je podstrek da igram jače, da jače radim i to je to", rekao nam je Lazar i dodao: "Tata traži samo da igram svoju košarku, da budem miran, zna koliko mogu. Samo kaže 'sine, udri' i to je to".

