Miličićev sin prvak Evrope sa Srbijom, majka "puca" od ponosa!

Sin poznatog košarkaša Darka Miličića Lazar dio je ekipe koja je osvojila Evropsko prvenstvo do 16 godina. Majka Zorana sijala od sreće.

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@FIBA

Reprezentacija Srbije do 16 godina osvojila je Evropsko prvenstvo i izazvali veliku radost svojih navijača u Tbilisiju. "Orlići" su pobijedili Litvaniju i tako donijeli Srbiji medalju koja se čekala punih 18 godina, pošto od 2007. nacionalni tim Srbije nije uspio da se popne na krov Evrope. Među onima koji su učestvovali u istorijskoj pobedi ovog tima našao se i sin proslavljenog košarkaša Darka Miličića - Lazar.

Miličić je bilježio je 6,1 poena po susretu, uz to i 2,3 skoka, odnosno jednu asistenciju. Još je rano procijeniti u kakvog će igrača izrasti mladi Lazar, ali jasno je da ima talenat i da polako ide očevim stopama. Sve su stigle da zabilježe i FIBA kamere, pa je poslije trijumfa u kadru bila i ponosna majka Zorana koja je gledala i fotografisala i uspjeh sina.

Poslije pobjede Zorana je napisala emotivnu poruku svom sinu.

"Ponos nije dovoljno jaka riječ. Moj sine, ti i tvoja ekipa ste pokazali srce, snagu i jedinstvo! Zlato na Evropskom prvenstvu - vaša krv, znoj i suze pretvoreni su u istoriju", poručila je zlatnim "orlićima".

Ko je sve igrao u reprezentaciji Srbije do 16 godina?

Marko Veselinović (200 cm, krilo, Crvena zvezda)

Ognjen Simjanovski (191 cm, plejmejker, Crvena zvezda)

Luka Galić (199 cm, krilo, Igokea)

Vaso Šaponjić (197 cm, krilni centar, Čačak 94)

Luka Pavlović (184 cm, plejmejker, Partizan)

Matija Lukić (202 cm, bek, Saragosa)

Vuk Stepanović (190 cm, bek, Mega)

Petar Bjelica (208 cm, krilni centar, Mega)

Luka Miladinović (209 cm, centar, Mega)

Luka Janjušević (202 cm, krilo, Crvena zvezda)

Nikola Kusturica (202 cm, bek, Barselona)

Lazar Miličić (196 cm, krilo, Las Rozas)

Selektor: Stevan Mijović

