Miličićev sin prvak Evrope sa Srbijom, majka "puca" od ponosa!

Autor Dragan Šutvić
0

Sin poznatog košarkaša Darka Miličića Lazar dio je ekipe koja je osvojila Evropsko prvenstvo do 16 godina. Majka Zorana sijala od sreće.

Sin Darka Miličića osvojio Eurobasket Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@FIBA

Reprezentacija Srbije do 16 godina osvojila je Evropsko prvenstvo i izazvali veliku radost svojih navijača u Tbilisiju. "Orlići" su pobijedili Litvaniju i tako donijeli Srbiji medalju koja se čekala punih 18 godina, pošto od 2007. nacionalni tim Srbije nije uspio da se popne na krov Evrope. Među onima koji su učestvovali u istorijskoj pobedi ovog tima našao se i sin proslavljenog košarkaša Darka Miličića - Lazar.

Miličić je bilježio je 6,1 poena po susretu, uz to i 2,3 skoka, odnosno jednu asistenciju. Još je rano procijeniti u kakvog će igrača izrasti mladi Lazar, ali jasno je da ima talenat i da polako ide očevim stopama. Sve su stigle da zabilježe i FIBA kamere, pa je poslije trijumfa u kadru bila i ponosna majka Zorana koja je gledala i fotografisala i uspjeh sina.

Poslije pobjede Zorana je napisala emotivnu poruku svom sinu.

"Ponos nije dovoljno jaka riječ. Moj sine, ti i tvoja ekipa ste pokazali srce, snagu i jedinstvo! Zlato na Evropskom prvenstvu - vaša krv, znoj i suze pretvoreni su u istoriju", poručila je zlatnim "orlićima". 

Ko je sve igrao u reprezentaciji Srbije do 16 godina?

  • Marko Veselinović (200 cm, krilo, Crvena zvezda)
  • Ognjen Simjanovski (191 cm, plejmejker, Crvena zvezda)
  • Luka Galić (199 cm, krilo, Igokea)
  • Vaso Šaponjić (197 cm, krilni centar, Čačak 94)
  • Luka Pavlović (184 cm, plejmejker, Partizan)
  • Matija Lukić (202 cm, bek, Saragosa)
  • Vuk Stepanović (190 cm, bek, Mega)
  • Petar Bjelica (208 cm, krilni centar, Mega)
  • Luka Miladinović (209 cm, centar, Mega)
  • Luka Janjušević (202 cm, krilo, Crvena zvezda)
  • Nikola Kusturica (202 cm, bek, Barselona)
  • Lazar Miličić (196 cm, krilo, Las Rozas)
  • Selektor: Stevan Mijović

