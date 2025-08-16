Srbija je šampion Evrope!

Istorijski uspjeh srpskih "orlića"!

Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA

Reprezentacija Srbije postala je šampion Evrope! Ekipa do 16 godina je na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju (Gruzija) u finalu savladala Litvaniju 99:86. Uspjeli su kadeti Srbije da preokrenu dvocifreni zaostatak, a treća četvrtina protekla je u znaku srpskog tima koji je tek u 29. minutu uspio da vrati prednost sa početka meča. U nastavku su "orlići" diktirali tempo i donijeli prvu medalju Srbiji ovog ljeta u košarci!

"Orlići" su dobro startovali i do trećeg minuta već imali značajnu prednost (11:2). Međutim, Litvanci kao nacija koja izuzetno dobro izvodi šut za tri poena polako je počela da pronalazi ritam i svojim najjačim oružjem stigla je do preokreta. Lukas Šiškauskas pogotkom izvan linije 6,75 donio je vođstvo 14:12 i meč se nastavio u ritmu Litvanije.

Uspijevao je ovaj tim da napravi i značajniju seriju, dok je Srbija pokušavala da smanji razliku, pa je do kraja prve dionice srpski tim imao svega tri poena zaostatka (27:24).

Izvor: Youtube/ FIBA Basketball

Ipak, druga četvrtina potpuno je protekla u znaku Litvanije, dok su Ognjen Simjanovski, Petar Bjelica i Nikola Kusturica pokušavali da smanje zaostatak. Čak je rival i rano izašao iz bonusa, što je trebalo da bude šansa Srbije, ali jednostavno lopta nije željela u koš, "orlići" su se mučili prilikom svakog napada, dok je Litvanija lako realizovala akcije i iz njih dolazila do poena - zbog toga je na poluvremenu i imala dvocifrenu prednost (43:33).

Mnogo bolje je srpski tim izgledao u drugom poluvremenu, uspio je da se serijom od 15:3 (58:58) potpuno vrati u meč, ali je uvijek malo nedostajalo da se dođe do preokreta.

Polazile su "orlićima" neke stvari za rukom koje nisu u prvom dijelu susreta. Srpski tim je uspio nekoliko vezanih napada rivala da presječe i prenese loptu na stranu Litvanije, ali problem je bila realizacija, baš to je koštalo srpske košarkaše preokreta (65:65).

Nastavilo se u ritmu Srbije, koja je poenima Matije Lukića uspjela da povede (67:65), a onda i da dođe do vođstva pred odlučujuću četvrtine - Ognjen Simjanovski je je pod faulom i uz zvuk sirene pogodio za tri poena sa kapice (75:68).

Izvor: Youtube/ FIBA Basketball

Nastavila je Srbija da diktira tempo, posebno je Bjelica dolazio do izražaja pošto je u momentima u kojima je Litvanija preuzimala inicijativu uspijevao da dođe do poena (88:78). Uzbro je tim Srbije odigurao dvocifrenu prednost, gotovo svi igrači na terenu su imali doprinos u završnici i omogućili veliku pobjedu "orlića"!

"Orlići" su prije godinu dana osvojili bronzanu medalju u kadetskoj konkurenciji, a ova generacija otišla je korak naprijed i postala šampion Evrope!

Srbija: Galić 2 (8 sk), Stepanović 2, Simjanovcki 22 (5 sk, 6 as), Veselinović 1, Lukić 5, Šaponjić 8, Miladinović, Bjelica 25 (9 sk), Kusturica 18 (14 sk, 8 as), Miličić 8, Janjusević, Pavlović 8.

