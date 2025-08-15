logo
Srbija pregazila Slovence za finale Evropskog prvenstva!

Nebojša Šatara
Reprezentacija Srbije do 16 godina deklasirala je Sloveniju i plasirala se u finale Evropskog prvenstva.

U-16 Srbije pobijedila Sloveniju za plasman u finale Eurobasketa Izvor: FIBA Basketball/Youtube/Printscreen

Srbija je razbila Sloveniju 90:58 u polufinalu Evropskog prvenstva za košarkaše do 16 godina.

"Orlići" su od prvog minuta nametnuli ritam igre, u ranoj fazi došli do dvocifrenog vođstva i u nastavku meča samo održavali veliku prednost. U borbi za zlatnu medalju, rival srpskom timu biće Litvanija koja je pobijedila Italiju u vrlo tijesnom susretu.

"Orlići" su dobro startovali, ali nije se moglo naslutiti da će u vrlo kratkom vremenu doći do velike prednosti. Već u sedmom minutu srpski tim je imao dvocifrenu prednost. Nastavilo se u ritmu Srbije, najbolji u srpskim redovima bili su već poznati lideri - Ognjen Simjanovski i Nikola Kusturica. Ako do sredine prve četvrtine nije bilo jasno da je Srbija bolji tim, početak drugog poluvremena to je jasno stavio do znanja.

Srpska ekipa vezala je nevjerovatnu seriju od 10:0 i stigla do 40:22. Nije bilo adekvatnog odgovora, a to se moglo vidjeti i prema rezultat u ovoj dionici. "Orlići" su slavili 19:6 i tako na poluvrijeme otišli uz vrlo lagodnu prednost od 45:23. Pokušala je Slovenija u nastavku da smanji zaostatak, ali nije bilo lako protiv razigrane Srbije.

Igrao se egal u trećoj dionici, a to je značilo da je srpski tim imao konstantnih plus 20 u narednih deset minuta. U igri koš za koš oba tima pokazala su da imaju talentovane mlade igrače. Simjanovski i Kusturica nastavili su da vode tim, a svoj doprinos imali su Matija Lukić i Petar Bjelica. Srbija nije posustala i u nastavku, bez obzira na razliku. Uspijevala je Slovenija u nekoliko navrata da smanji zaostatak, ali nije mogla da izbjegne ubjedljiv poraz.

(MONDO)

