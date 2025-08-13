logo
"Prevelika pobjeda za nas, bilo je bukvalno bez greške": Srbija ide po medalju, selektor Mijović puca od ponosa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Selektor kadetske (U-16) reprezentacije Srbije Stevan Mijović oglasio se poslije ubjedljive pobjede protiv Turske u četvrtfinalu Eurobasketa.

Stevan Mijović o plasmanu orlića u polufinale Evropskog prvenstva Izvor: YouTube/FIBA basketball/MN Press

U-16 reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva Tbilisiju, ubjedljivo pobijedivši Tursku u četvrtfinalu, 94:73. U borbi za finale igraće protiv Slovenije u petak od 19 časova, dok će u drugom polufinalu igrati Litvanijia i Italija.

Selektor "orlića" Stevan Mijović čestitao je svom timu i naglasio da njegovi izabranici ne žele ovdje da stanu.

"Prevelika pobeda za nas, igrali smo protiv preozbiljne ekipe Turske, vjerovali u pobjedu, spremili se koliko je bilo moguće pošto se igralo dan za danom. Mislim da je trebalo i prvo poluvrijeme da vodimo više, ali eto, igrom slučaja, bilo je neizvjesno. Odigrali smo drugo poluvrijeme bukvalno bez greške, sa mnogo većom energijom i željom od njih i to je rezultiralo ovom pobjedom, Idemo da se oporavimo i čekaju nas dvije utakmice za medalju. Čestitao bih momcima, ušli smo u četiri najbolje ekipe na Evropskom prvenstvu ali ne stajemo, idemo i dalje utakmicu po utakmicu…", rekao je Mijović.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Najefikasniji igrač Srbije bio je sjajni Nikola Kusturica, strijelac 30 poena, a uz njega je Galić postigao pet poena, Stepanović 2, Simjanovski 17, Veselinović 4, Lukić 13, Šaponjić 4, Bjelica 9, a Pavlović 10. U timu su bili i Miladinović, Miličić i Janjušević.

Tagovi

orlići Evropsko prvenstvo Srbija

