Srbija u polufinalu Eurobasketa, Turska pregažena: Čudesni Kusturica doveo "orliće" nadomak medalje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mladi košarkaši Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva igraju protiv Slovenije.

Mladi košarkaši Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva Izvor: FIBA Basketball/Youtube/Printscreen

Kadetska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u košarci za uzrast do 16 godina, pošto su bili bolji od vršnjaka iz Turske rezultatom 94:73. Mladi košarkaši Srbije će u polufinalu igrati protiv Slovenije koja je savladala Letoniju sa 80:74.

"Orlići" su na sjajan način ušli u meč, već nakon deset minuta igre imali smo dvocifrenu prednost 29:18, da bi Turci u drugoj zaigrali mnogo bolje na obje strane terena i stigli do preokreta sredinom druge dionice. Ipak, njihovo vođstvo je bilo kratkog daha, pošto košarkaši Srbije odlaze na veliki odmor sa prednošću - 45:43.

Sve je mnogo bolje izgledalo na startu treće dionice kada su Kusturica i Lukić povukli ekipu ka polufinalu i od tada su bili u konstantnom vođstvu, da bi pred posljednju četvrtinu imali +8.

Srbija - Turska
Izvor: FIBA Basketball/Youtube/Printscreen

Pobjednik meča je bio riješen nakon serije Srbije od 15:0 na startu četvrte dionice kada su stigli do plus 20. U nastavku su izabranici Stevana Mijovića priveli meč kraju i stigli na korak od medalje.

Srbiju je predvodio nestvarni Nikola Kusturica sa 30 poena i 12 skokova, pratio ga je Simnjanovski sa 17 poena, sedam skokova, i četiri asistencije, te Matija Lukić sa 13 poena. S druge strane najzapaženiji je bio Omer Kutlaj sa 32 poena i osam asistencija, te Ozturk sa 13.

U drugom polufinalu igraće Litvanija i Italija, a mečevi su na programu u petak.

Tagovi

orlići Evropsko prvenstvo

