Najmoćnija dinastija u SAD mijenja grad: "Ovaj beton ne plaši protivnike"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kanzas Siti Čifsi donijeli drastičnu odluku i napuštaju Misuri. Evo gdje će ubuduće igrati.

Kanzas Siti Čifs mijenja grad Izvor: David Eulitt / Getty images / Profimedia

Turbulentna i katastrofalna sezona 2025. Kanzas Siti Čifsa završava se velikom viješću - ekipa se poslije više od 60 godina zvanično seli iz savezne države Misuri u Kanzas. Najuspješniji NFL tim decenije, osvajač četiri titule, a tri od 2019. godine napušta stadion Erouhed u Kanzas Sitiju u Misuriju, najstariji u ligi, i dobija novi, jedan od najsavremenijih na svijetu.

Dosadašnji stadion Eurohed dom je Čifsa još od 1972, a u gradu su od 1963. i dolaska iz Dalasa. Taj stadion ima ugovor sa Čifsima do 2030. posle čega počinje novo poglavlje u istoriji slavne franšize američkog fudbala. Trenutno, zlatno doba Čifsa obilježila je apsolutna dominacija ekipe trenera Endija Rida (67) pod vođstvom kvoterbeka Patrika Mahoumsa (30). 

Međutim, ove sezone Čifsi su doživjeli potpuni debakl i ostali i bez učešća u plej-ofu i bez teško povrijeđenog Mahoumsa.

Klub objavio saopštenje

Izvor: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Planirano je da novi stadion bude završen na vreme za NFL sezonu 2031. godine, a guvernerka Kanzasa Laura Keli je izjavila da će projekat koštati 3 milijarde dolara.

"U godinama koje dolaze radujemo se projektovanju i izgradnji najsavremenijeg stadiona sa kupolom i mješovite namjene u okrugu Vajandot, kao i vrhunskog trening-centra, sedišta tima i kompleksa mješovite namjene, što ukupno predstavlja najmanje 4 milijarde dolara razvoja u državi Kanzas", saopštio je prvi čovjek Čifsa, vlasnik Klark Hant.

U poruci navijačima bio je emotivan.

"Naravno, biće teško oprostiti se od Erouheda za nekoliko godina. Kao i mnoge među vama, ovaj stadion podsjeća me na porodične uspomene i na nezaboravne trenutke. Ali istina je da ste vi ono što čini utakmice Čifsa posebnim. Ova sjedišta ne prave buku, beton ne plaši protivnike, parking-mesta ne prave roštilj. To činite vi", saopštio je Hant.

Mjesecima traje nadmetanje između saveznih država Kanzas i Misuri. Razlog preseljenja je taj što je Kanzas spreman da pokrije veći dio troškova nego Misuri. Ta savezna država ponudila je da pokrije 60 odsto projekta, dok je Misuri bio spreman da pokrije 50 odsto.

Izvor: Icon Sportswire/Icon Sportswire

Truman Sportski kompleks, novi dom franšize, nalazi se oko 15 minuta istočno od centra Kanzas Sitija, na raskrsnici autoputeva. Novi stadion Čifsa nalazio bi se oko 20 minuta zapadno od centra Kanzas Sitija, na zapadnoj petlji autoputeva 435 i 70.

Od sadašnjeg stadiona u Kanzas sitiju u Misuriju do novog stadiona u Kanzasu je udaljenost oko 15 do 20 kilometara vožnje kolima. Kanzas siti se nalazi u dvije savezne države, pa je veći dio, uključujući i centar i stadion Erouhed u Misuriju, dok je manji dio u Kanzasu. Tamo odlaze Čifsi.

