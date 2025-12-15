Kraj ere za Čifse, a za Mahoumsa? Doživio najtežu povredu i sve mu se ponavlja kao Brejdiju

Najboljeg kvoterbeka današnjice Patrika Mahoumsa čeka duga pauza, baš kao i Toma Brejdija u njegovoj devetoj sezoni u NFL.

Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Kanzas Siti Čifsi, najdominantniji tim američkog sporta u posljednjoj deceniji, doživio je težak poraz od Los Anđeles Čardžersa (16:13) i tako je definitivno otpisan iz plej-ofa, na tri kola do kraja regularnog dijela sezone u NFL. To znači da će Čifsi preskočiti plej-of prvi put još od 2014. godine, ali ima nešto što više boli.

Kvoterbek "zlatne" generacije Čifsa Patrik Mahoums doživio je tešku povredu na dva minuta do kraja utakmice i sada je stigla potvrda je pokidao unutrašnje ligamente koljena što znači da ga čeka duga pauza.

PATRICK MAHOMES KNEE DOES NOT LOOK GOOD AT ALL.







It has been a horrific season for Kansas City.



pic.twitter.com/H6hEBZaHxn — MLFootball (@MLFootball)December 14, 2025



Mahoums će sigurno pauzirati oko godinu dana i to će biti ogroman udarac za Čifse koji su sa njim na terenu tri puta stizali do šampionske titule u Superboulu, a pitanje je i kakav tim će zateći kada se vrati. Jasno je da je ova generacija Čifsa došla do kraja i da je potrebno ozbiljno podmlađivanje, tako da se ostaje da vidi da li će za početak trener Endi Rid ostati na kormilu ili je i tu došlo do zasićenja.

Ono što je prosto nevjerovatno je da se karijere Mahoumsa i Brejdija, najboljeg kvoterbeka svih vremena, za sada nevjerovatno poklapaju. Tako su navijači izvukli podatak da se Brejdiju dogodila identična stvar u devetoj sezoni u NFL...

So this is crazy… both Tom Brady and Patrick Mahomes won 3 Super Bowls early in their careers and then tore their ACLs in their 9th seasons with both teams missing the playoffs that yearpic.twitter.com/SIFhnvShXl — trey wingo (@wingoz)December 15, 2025



U tom trenutku takođe je imao tri titule sa Petriotsima, a onda je u devetoj sezoni ostao bez plej-ofa i pokidao ligamente koljena. Nema sumnje da će Mahoums zbog toga i posebne razgovore imati sa Brejdijem od koga će tražiti savet kako da se vrati i bude bolji poslije povrede, što će biti sigurno lakše uz napredak medicine.

"Ne znam zašto je ovo moralo da se dogodi. I neću lagati - boli. Ali samo možemo da vjerujemo u Boga i radimo iz dana u dan. Hvala Čifsima koji su bili uz mene i molili se za mene, vratiću se jači nego ikada", napisao je Mahoums.