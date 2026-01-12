Viktor pogodio za delirijum u Areni: Ovako je Srbija pobijedila Španiju u trileru

Viktor Rašović dao je gol za pobjedu Srbije protiv Španije u triler završnici. Tako igraju olimpijski šampioni...

Ne kažu uzalud da nikada ne smiješ da potcijeniš srce šampiona. Pokazala je to Srbija u beogradskoj Areni pošto je poslije triler završnice pobijedila Španiju na Evropskom prvenstvu - 12:11. Bili su jači i od tima koji je viđen kao glavni favorit na takmičenju, ali i od sudija.

Viktor Rašović bio je junak na kraju. Na šest sekundi prije kraja meča poslao je loptu u mrežu i izazvao delirijum na tribinama. Veliko slavlje i među navijačima. Španci su imali posljednji napad za izjednačenje, nisu ga iskoristili, što je značilo da je srpski tim pobijedio.

Pogledajte 00:48 Viktor Rašović gol za pobedu Srbije Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Nisu "delfini" dozvolili da ih poremeti ni sramotna odluka sudija kada je isključen Dušan Mandić. Igrali su i za njega, "skupili se" i kao tim upisali veliku pobjedu.