Viktor pogodio za delirijum u Areni: Ovako je Srbija pobijedila Španiju u trileru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Viktor Rašović dao je gol za pobjedu Srbije protiv Španije u triler završnici. Tako igraju olimpijski šampioni...

Vaterpolisti Srbije Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ne kažu uzalud da nikada ne smiješ da potcijeniš srce šampiona. Pokazala je to Srbija u beogradskoj Areni pošto je poslije triler završnice pobijedila Španiju na Evropskom prvenstvu - 12:11. Bili su jači i od tima koji je viđen kao glavni favorit na takmičenju, ali i od sudija.

Viktor Rašović bio je junak na kraju. Na šest sekundi prije kraja meča poslao je loptu u mrežu i izazvao delirijum na tribinama. Veliko slavlje i među navijačima. Španci su imali posljednji napad za izjednačenje, nisu ga iskoristili, što je značilo da je srpski tim pobijedio.

Pogledajte

00:48
Viktor Rašović gol za pobedu Srbije
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Nisu "delfini" dozvolili da ih poremeti ni sramotna odluka sudija kada je isključen Dušan Mandić. Igrali su i za njega, "skupili se" i kao tim upisali veliku pobjedu.

