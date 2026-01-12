Viktor Rašović dao je gol za pobjedu Srbije protiv Španije u triler završnici. Tako igraju olimpijski šampioni...
Ne kažu uzalud da nikada ne smiješ da potcijeniš srce šampiona. Pokazala je to Srbija u beogradskoj Areni pošto je poslije triler završnice pobijedila Španiju na Evropskom prvenstvu - 12:11. Bili su jači i od tima koji je viđen kao glavni favorit na takmičenju, ali i od sudija.
Viktor Rašović bio je junak na kraju. Na šest sekundi prije kraja meča poslao je loptu u mrežu i izazvao delirijum na tribinama. Veliko slavlje i među navijačima. Španci su imali posljednji napad za izjednačenje, nisu ga iskoristili, što je značilo da je srpski tim pobijedio.
Nisu "delfini" dozvolili da ih poremeti ni sramotna odluka sudija kada je isključen Dušan Mandić. Igrali su i za njega, "skupili se" i kao tim upisali veliku pobjedu.
Viktor pogodio za delirijum u Areni: Ovako je Srbija pobijedila Španiju u trileru