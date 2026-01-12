Sramotna odluka sudija u Areni na štetu Srbije: Gledali snimak i isključili Dušana Mandića

Odluka sudija razbjesnila je sve u Areni, pošto su arbitri isključili Dušana Mandića na meču protiv Španije na Evropskom prvenstvu u vaterpolu.

Sramotna odluka sudija u Areni na meču Srbije i Španije na Evropskom prvenstvu. Na samom početku posljednje četvrtine isključili su Dušana Mandića. Dali su mu direktan crveni karton.

Sudije su gledale snimak zbog kontakta koji je imao Mandić sa španskim vaterpolistom Granadosom. Dugo su gledali i donijeli odluku da je u pitanju "brutaliti" odnosno nesportski potez. To je značilo da će Španci odmah dobiti peterac i da će "delfini" igrati sa igračem manje čak četiri minuta.

Dušan Mandić isključen

Ogroman problem za Srbiju i odluka koja je razbjesnila sve u Areni...