Talentovani fudbaler između Srbije i BiH izabrao Njemačku

Talentovani vezni fudbaler Mirza Ćatović igraće za reprezentaciju Njemačke do 19 godina.

Talentovani fudbaler Štutgarta Mirza Ćatović prihvatio je poziv reprezentacije Njemačke i u martovskom terminu za mečeve nacionalnih timova mogao bi da debituje za tim do 19 godina! Time bi bila stavljena tačka na sagu koja je trajala više mjeseci, a tokom koje su prije svega Srbija, a zatim i BiH, željele da vide Ćatovića u svojim redovima.

O njemu je svojevremeno pričao Gordan Petrić koji je želio da mu uputi poziv u omladinsku reprezentaciju Srbije. Ipak, talentovani fudbaler koji standardno igra za rezervni tim Štutgarta u trećoj ligi Njemačke i čeka debi u Bundesligi sada je veoma daleko od dresa Srbije, jer su njegov tallenat primijetili i Nijemci koji su ga ranije stavljali samo na širi spisak kandidata za nacionalni tim.

Ovo nije prvi put da se Srbija i Njemačka bore za istog fudbalera. Dres jedne od najboljih reprezentacija u Evropi svojevremeno je nosio Marko Marin koji je porijeklom Srbin iz Bosne i Hercegovine, a trenutno je reprezentativac Njemačke Aleksandar Pavlović koji pauzu tokom ljeta često provodi u Srbiji. Sa druge strane, Srbija je Nijemcima ukrala Lazara Samaradžića, ali i njegovog brata Tadiju koji igra za kadetsku reprezentaciju.

Ko je Mirza Ćatović?

Riječ je o momku rođenom 2007. godine u Tutinu, pa pasoš ne bi trebalo da bude problem. Za njegove usluge bila je zainteresovana Bosna i Hercegovina, a i Nijemci planiraju da mu daju šansu u mlađim kategorijama nacionalnog tima. Već se nalazio na širim spiskovima, u novembru je bio na rezervnom spisku Njemačke, pa je pitanje da li bi dozvolili da Ćatović "tek tako" zaigra za zemlju u kojoj je rođen.

Inače, Mirza Ćatović već godinama igra u Njemačkoj, a u posljednje tri godine prolazi kroz mlađe kategorije Štutgarta. Ove sezone je standardan u rezervnom timu Štutgarta, a kroz nastupe u trećoj ligi Njemačke priprema se za šansu u jednom od najboljih njemačkih timova. Na mečevima Lige Evrope šest puta je dobio priliku da sjedi na klupi za rezerve, ali još nije debitovao za prvi tim.

Mirza Ćatović je visok 190 centimetara, najbolje se snalazi kao defanzivni vezni, ali može da igra i na centralnoj poziciji u veznom redu, kao i na štoperskim pozicijama. Nastupio je na 24 meča rezervnog tima Štutgarta, a postigao je i jedan pogodak u trećem rangu njemačkog fudbala. Za rezervni tim Štutgarta u trećem rangu njemačkog fudbala igrao je i prošle sezone, kada je na 14 mečeva jednom bio strijelac.

