Nevjerovatna građevina u Los Anđelesu biće domaćin osam mečeva na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine.

Izvor: Daniel SLIM / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine organizovaće SAD, Kanada i Meksiko, a igraće se na čak 16 stadiona. Dva se nalaze u Kanadi, tri su u Meksiku, a svi ostali širom Sjedinjenih Američkih Država. Među njima je posebno zanimljiv stadion SoFi koji je prije nekoliko godina porodica Krenke izgradila za svoj NFL tim.

Sada će imati potpuno drugačiju namjenu, jer ćemo na najskupljem sportskom objektu gledati sport koji Amerikanci vole malo manje od svoje verzije fudbala. Ovo će biti za dušu "ostatka svijeta", iako ćemo imati priliku samo preko televizora da vidimo stadion koji je pomjerio granice kada je riječ o užitku koji priređuje posjetiocima.

Kako je građen SoFi stadion?

Na mjestu koje sada zauzima stadion svojevremo se nalazila staza za trkačke konje, a ona je u potpunosti uništena tek 2016. godine kada se na drugu lokaciju preselio kasino koji je radio i nakon zatvaranja staze. Nekoliko decenija ranije, postojala je ideja da se na istom mjestu gradi sportski objekat za NFL ekipu iz Los Anđelesa, ali tada plan nije realizovan - moralo je da se sačeka sve do prije nekoliko godina kako bi u predgrađu El-Eja niklo čudo od stadiona.

Vidi opis I "zmajevi" će istrčati na najskuplji stadion na Mundijalu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Image of Sport / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Daniel SLIM / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Daniel SLIM / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Daniel SLIM / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Image of Sport / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kada je Sten Krenke kupio zemljište, svima je postalo jasno da bi nešto megalomansko moglo da nikne na ovom mjestu. Riječ je o jednom od najuticajnijih ljudi američkog sporta - vlasniku Los Anđeles Remsa (američki fudbal), Denver Nagetsa (košarka), Kolorado Avalanša (hokej na ledu), Kolorado Rapidsa (fudbal), Kolorado Mamuta (lakros) i fudbalskog kluba Arsenal iz Londona.

Izgradnja stadiona procijenjena je na 2,66 milijarde dolara, ali su kasniji uvidi u poslovne knjige pokazali da je to bila sitnica u odnosu na stvarno stanje. Pretpostavlja se da je porodica Krenke uložila više od 4,96 milijarde dolara u igradnju ovog stadiona što ga čini najskupljim sportskim objektom ikada izgrađenim. Kada se uračuna inflacija, izgradnja stadiona bi u današnje vrijeme koštala oko 7,5 milijardi američkih dolara!

Izgradnja stadiona potrajala je nešto manje od četiri godine, a danas je riječ o jednom od najljepših stadiona na svijetu. Kada se igraju fudbalske utakmice, njegov kapacitet bude oko 70.000 mjesta i po tom parametru biće jedan od najvećih na predstojećem Mundijalu. Veoma blizu stadiona nalazi se Intuit Dome, najskuplja hala u NBA ligi i dom LA Klipersa.

Šta će se igrati na SoFi stadionu?

Stadion u Los Anđelesu biće domaćin osam mečeva tokom Mundijala 2026, ali za tri utakmice se još ne zna ko će ih igrati, jer su to okršaji u nokaut fazi takmičenja. Ovo je spisak utakmica koje će se igrati na SoFi stadionu, najvećem koji će biti korišćen tokom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva:

SAD - Paragvaj

Iran - Novi Zeland

Švajcarska - Bosna i Hercegovina

Belgija - Iran

Turska - SAD

Drugoplasirani grupe A - Drugoplasirani grupe B

Pobjednik grupe H - Drugoplasirani grupe J

Četvrtfinalni meč između pobjednika utakmice 93 i 94

Stadion SoFi u Los anđelesu jedan je od domaćina predstojećeg Mundijala 2026. Izvor: Youtube/VISION

U grupi A nalaze se Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja i Češka, dok su u grupi B Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar i Švajcarska. Grupu H igraće Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će se u grupi J takmičiti Argentina, Alžir, Austrija i Jordan.

Šta se do sada održavalo na SoFi stadionu?

Na stadionu koji je otvoren 2020. godine od tada igraju obje NFL ekipe iz Los Anđelesa. Porodica Krenke ima u svom vlasništvu LA Remse, dok na ovom mjestu domaće mečeve igra i rivalski tim - LA Čardžersi. Upravo su Remsi osvojili šampionsku titulu na svom terenu 2022. godine, pošto je tada na SoFi stadionu odigran Super Bowl. Najvažniji meč američkog fudbala igraće se ovdje i u februaru naredne godine.

Mečevi Svetskog prvenstva u SAD igraće se i na stadionu SoFi u Los Anđelesu. Izvor: Youtube/TFC Stadiums

Skupocjeni objekat u Los Anđelesu čest je domaćin koledž i srednjoškolskih utakmica američkog fudbala, ali i brojnih mečeva fudbalskih timova i reprezentacija. Na ovom mjestu su prije nekoliko godina prijateljske utakmice protiv Barselone i Mančester junajteda igrali fudbaleri Arsenala, tima koji je u vlasništvu porodice Krenke.

Događaj "WrestleMania", jedan od najvažnijih u američkom rvanju, održan je na stadionu SoFI početkom aprila 2023. godine. Tokom dva dana događaj je posjetilo gotovo 162 hiljade ljudi, a nijedan u istoriji nije bio isplativiji od ovog. Na ovom mjestu biće otvorene i zatvorene Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, dok će tokom takmičenja na stadionu biti održavana plivačka takmičenja - pred 38.000 navijača.

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(MONDO)