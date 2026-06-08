logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kompletan raspored svih utakmica na Mundijalu

Kompletan raspored svih utakmica na Mundijalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Svjetsko fudbalsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Kompletan raspored svih utakmica na Mundijalu Izvor: fifg/Shutterstock

Za tri dana počinje Mundijal na kojem će učestovati i selekcija Bosne i Hercegovine.

"Zmajevi" će najprije odmjeriti snage sa domaćinom Kanadom u Torontu (12. jun), a potom slijede dueli sa Švajcarskom (18. jun, Inglvud) i Katarom (24. jun, Sijetl).

Pogledajte raspored svih utakmica u grupnoj fazi

11. jun:

Meksiko - Južna Afrika (21.00, Meksiko Siti)

12. jun:

Južna Koreja - Češka (4.00, Gvadalahara)
Kanada - Bosna i Hercegovina (21.00, Toronto)

13. jun:

SAD - Paragvaj (3.00, Los Anđeles)
Katar - Švajcarska (21.00, San Francisko)

14. jun:

Brazil - Maroko (00.00, Njujork)
Haiti - Škotska (3.00, Boston)
Australija - Turska (6.00, Vankuver)
Njemačka - Kurasao (19.00, Hjuston)
Holandija - Japan (22.00, Dalas)

15. jun:

Obala Slonovače - Ekvador (1.00, Filadelfija)
Švedska - Tunis (4.00, Monterej)
Španija - Zelenortska Ostrva (18.00, Atlanta)
Belgija - Egipat (21.00, Sijetl)

16. jun:

Saudijska Arabija - Urugvaj (00.00, Majami)
Iran - Novi Zeland (3.00, Los Anđeles)
Francuska - Senegal (21.00, Njujork)

17. jun:

Irak - Norveška (00.00, Boston)
Argentina - Alžir (3.00, Kanzas Siti)
Austrija - Jordan (6.00, San Francisko)
Portugal - DR Kongo (19.00, Hjuston)
Engleska - Hrvatska (22.00, Dalas)

18. jun:

Gana - Panama (1.00, Toronto)
Uzbekistan - Kolumbija (4.00, Meksiko Siti)
Češka - Južna Afrika (18.00, Atlanta)
Švajcarska - Bosna i Hercegovina (21.00, Los Anđeles)

19. jun:

Kanada - Katar (00.00, Vankuver)
Meksiko - Južna Koreja (3.00, Gvadalahara)
SAD - Australija (21.00, Sijetl)

20. jun:

Škotska - Maroko (00.00, Boston)
Brazil - Haiti (2.30, Filadelfija)
Turska - Paragvaj (5.00, San Francisko)
Holandija - Švedska (19.00, Hjuston)
Njemačka - Obala Slonovače (22.00, Toronto)

21. jun:

Ekvador - Kurasao (2.00, Kanzas Siti)
Tunis - Japan (6.00, Monterej)
Španija - Saudijska Arabija (18.00, Atlanta)
Belgija - Iran (21.00, Los Anđeles)

22. jun:

Urugvaj - Zelenortska Ostrva (00.00, Majami)
Novi Zeland - Egipat (3.00, Vankuver)
Argentina - Austrija (19.00, Dalas)
Francuska - Irak (23.00, Filadelfija)

23. jun:

Norveška - Senegal (2.00, Njujork)
Jordan - Alžir (5.00, San Francisko)
Portugal - Uzbekistan (19.00, Hjuston)
Engleska - Gana (22.00, Boston)

24. jun:

Panama - Hrvatska (1.00, Toronto)
Kolumbija - DR Kongo (4.00, Gvadalahara)
Švajcarska - Kanada (21.00, Vankuver)
Bosna i Hercegovina - Katar (21.00, Sijetl)

25. jun:

Škotska - Brazil (00.00, Majami)
Maroko - Haiti (00.00, Atlanta)
Češka - Meksiko (3.00, Meksiko Siti)
Južna Afrika - Južna Koreja (3.00, Monterej)
Kurasao - Obala Slonovače (22.00, Filadelfija)
Ekvador - Njemačka (22.00, Njujork)

26. jun:

Japan - Švedska (1.00, Dalas)
Tunis - Holandija (1.00, Kanzas Siti)
Turska - SAD (4.00, Los Anđeles)
Paragvaj - Australija (4.00, San Francisko)
Norveška - Francuska (21.00, Boston)
Senegal - Irak (21.00, Toronto)

27. jun:

Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija (2.00, Hjuston)
Urugvaj - Španija (2.00, Gvadalahara)
Egipat - Iran (5.00, Sijetl)
Novi Zeland - Belgija (5.00, Vankuver)
Panama - Engleska (23.00, Njujork)
Hrvatska - Gana (23.00, Filadelfija)

28. jun:

Kolumbija - Portugal (1.30, Majami)
DR Kongo - Uzbekistan (1.30, Atlanta)
Alžir - Austrija (4.00, Kanzas Siti)
Jordan - Argentina (4.00, Dalas)

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC