logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Medžik Džonson objavio fotku bivšim hrvatskim košarkašem: Mnogi se ne sjećaju da je igrao u NBA ligi

Medžik Džonson objavio fotku bivšim hrvatskim košarkašem: Mnogi se ne sjećaju da je igrao u NBA ligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Medžik Džonson objavio je fotografiju sa bivšim hrvatskim košarkašem Daliborom Bagarićem za koga su mnogi zaboravili da je igrao u NBA.

medzik dzonson sreo zaboravljenog hrvatskog kosarkasa Izvor: Twitter/MagicJohnson/printscreen

Irving Medžik Džonson (66) je jedan od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige. Legenda Lejkersa i čovjek koji je osvojio pet titula u najjačoj ligi na svijetu. Voli da obilazi Balkan i to nije tajna, ali je njegova posljednja objava privukla dosta pažnje. Objavio je sliku iz Crne Gore sa bivšim hrvatskim košarkašem kog su mnogi zaboravili - Daliborom Bagarićem (46).

"Bilo je veoma lijepo vidjeti mog prijatelja i nekadašnjeg igrača Čikago Bulsa Dalibora Bagarića. Kao i njegovu suprugu Jasminu, sina Petra i ćerku Menu. Proveli smo prelijepo veče, uz sjajnu večeru i razgovor u Crnoj Gori", napisao je Džonson.

Objavio je i seriju fotografija iz Tivta. Kako sa Daliborom i porodicom, tako i sa ljudima koji rade u tom restoranu tako da je obradovao mnoge. U isto vrijeme je podsjetio i ljubitelje košarke na čovjeka kog su mnogi zaboravili.

Ko je Dalibor Bagarić?

Dalibor Bagarić rođen je 7. februara 1980. godine u Minhenu i igrao je na poziciji centra. Karijeru je počeo u klubu Karlovac, pa je odatle otišao u Benston Zagreb gdje ga je primijetila Cibona. Poslije sezone u čuvenom hrvatskom klubu je narednu proveo u Benstonu (sadašnja KK Dubrava) i odatle je otišao u NBA ligu.

Čikago ga je izabrao kao 24. pika na draftu 2000. godine i na tom draftu su još birani i Marko Jarić, Igor Rakočević i Primož Brezec od igrača sa naših prostora. Nije se proslavio u Bulsima odigrao je ukupno 95 mečeva za tri godine i imao prosjek od 2,6 poena, 2,5 skokova po meču. Poslije toga je odlučio da se vrati u Evropu i nosio je dresove Olimpijakosa, Fortitudo Bolonje, Đirone, Cibone, Marusija, Cedevite, Zaboka i mnogih drugih klubova. Posljednji klub bio mu je Bamberg u sezoni 2014/15.

Posvađao se sa Repešom i završio reprezentativnu karijeru

Bagarić je igrao za mladu reprezentaciju Hrvatske do 16 i 18 godina i sa njima je osvojio zlato na Evropskom prvenstvu u Portugalu 1995. i Francuskoj 1996. godine, a bio je povremeni reprezentativac u seniorskoj kategoriji.

U ljeto 2007. godine došlo je do sukoba između Bagarića i tadašnjeg selektora Jasmina Repeše. Centar je samovoljno napustio pripreme reprezentacije i Repeša ga je zbog toga prijavio u FIBA. Poslije toga se više nije našao na spisku nacionalnog tima. Repeša ga je godinu dana kasnije pred kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Pekingu "skinuo" sa spiska.

"Prvi put mi se to dogodilo u reprezentaciji, uvijek sam bio među 12 odabranih. Selektor je u posljednjem 'čišćenju' otpisao mene i Branimira Longina. Neugodno mi je malo zbog toga, ali to je sport. Neko je morao da otpadne, selektorova je zadnja", rekao je Bagarić tada i dodao da "ne vjeruje u priče da mu se Repeša sveti".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:40
Šmekerski potez Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Medžik Džonson

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC