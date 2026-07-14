Medžik Džonson objavio je fotografiju sa bivšim hrvatskim košarkašem Daliborom Bagarićem za koga su mnogi zaboravili da je igrao u NBA.

Izvor: Twitter/MagicJohnson/printscreen

Irving Medžik Džonson (66) je jedan od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige. Legenda Lejkersa i čovjek koji je osvojio pet titula u najjačoj ligi na svijetu. Voli da obilazi Balkan i to nije tajna, ali je njegova posljednja objava privukla dosta pažnje. Objavio je sliku iz Crne Gore sa bivšim hrvatskim košarkašem kog su mnogi zaboravili - Daliborom Bagarićem (46).

"Bilo je veoma lijepo vidjeti mog prijatelja i nekadašnjeg igrača Čikago Bulsa Dalibora Bagarića. Kao i njegovu suprugu Jasminu, sina Petra i ćerku Menu. Proveli smo prelijepo veče, uz sjajnu večeru i razgovor u Crnoj Gori", napisao je Džonson.

Objavio je i seriju fotografija iz Tivta. Kako sa Daliborom i porodicom, tako i sa ljudima koji rade u tom restoranu tako da je obradovao mnoge. U isto vrijeme je podsjetio i ljubitelje košarke na čovjeka kog su mnogi zaboravili.

Ko je Dalibor Bagarić?

Vidi opis Medžik Džonson objavio fotku bivšim hrvatskim košarkašem: Mnogi se ne sjećaju da je igrao u NBA ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Dalibor Bagarić rođen je 7. februara 1980. godine u Minhenu i igrao je na poziciji centra. Karijeru je počeo u klubu Karlovac, pa je odatle otišao u Benston Zagreb gdje ga je primijetila Cibona. Poslije sezone u čuvenom hrvatskom klubu je narednu proveo u Benstonu (sadašnja KK Dubrava) i odatle je otišao u NBA ligu.

Čikago ga je izabrao kao 24. pika na draftu 2000. godine i na tom draftu su još birani i Marko Jarić, Igor Rakočević i Primož Brezec od igrača sa naših prostora. Nije se proslavio u Bulsima odigrao je ukupno 95 mečeva za tri godine i imao prosjek od 2,6 poena, 2,5 skokova po meču. Poslije toga je odlučio da se vrati u Evropu i nosio je dresove Olimpijakosa, Fortitudo Bolonje, Đirone, Cibone, Marusija, Cedevite, Zaboka i mnogih drugih klubova. Posljednji klub bio mu je Bamberg u sezoni 2014/15.

Posvađao se sa Repešom i završio reprezentativnu karijeru

Vidi opis Medžik Džonson objavio fotku bivšim hrvatskim košarkašem: Mnogi se ne sjećaju da je igrao u NBA ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Filip Filipović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Filip Filipović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Filip Filipović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/ Filip Filipović Br. slika: 7 7 / 7

Bagarić je igrao za mladu reprezentaciju Hrvatske do 16 i 18 godina i sa njima je osvojio zlato na Evropskom prvenstvu u Portugalu 1995. i Francuskoj 1996. godine, a bio je povremeni reprezentativac u seniorskoj kategoriji.

U ljeto 2007. godine došlo je do sukoba između Bagarića i tadašnjeg selektora Jasmina Repeše. Centar je samovoljno napustio pripreme reprezentacije i Repeša ga je zbog toga prijavio u FIBA. Poslije toga se više nije našao na spisku nacionalnog tima. Repeša ga je godinu dana kasnije pred kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Pekingu "skinuo" sa spiska.

"Prvi put mi se to dogodilo u reprezentaciji, uvijek sam bio među 12 odabranih. Selektor je u posljednjem 'čišćenju' otpisao mene i Branimira Longina. Neugodno mi je malo zbog toga, ali to je sport. Neko je morao da otpadne, selektorova je zadnja", rekao je Bagarić tada i dodao da "ne vjeruje u priče da mu se Repeša sveti".

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(MONDO)