logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Medžik Džonson već precrtao Denver: Ne vjeruje da Jokić može protiv Gobera

Autor Dragan Šutvić
0

Slavni Medžik Džonson vjeruje da će Minesota eliminisati Denver u tekućoj plej-of seriji u kojoj vodi 2:1.

NBA velikan Irvin Medžik Džonson predviđa eliminaciju Denver Nagetsa već u prvoj rundi NBA plej-ofa protiv Minesote. Ekipa Nikole Jokića gubi 1-2 u seriji poslije katastrofalne partije srpskog asa i njegovih saigrača, a Medžik ne vidi način da se Nagetsi vrate.

"Mislim da će Minesota Timbervulvsi pobijediti u seriji, jer su brži, atletičniji i fizički jači od Denver Nagetsa", napisao je jedan od najvećih u istoriji.

Prema njegovom mišljenju, prevagu u korist Minesote donosi direktni rival Nikole Jokića, centar Timbervulvsa Rudi Gober.

"Minesotin centar Rudi Gober radi veliki posao čuvajući jednog od najboljih igrača u NBA ligi današnjice - Nikolu Jokića", dodao je Medžik, petostruki NBA šampion, očigledno smatrajući da Jokić ne može da preokrene situaciju.

Nikola Jokić ubacio je 27 poena uz 15 skokova prošle noći, ali uz jednu od najlošijih šuterskih partija u karijeri - 7/26. Sljedeći meč biće odigran takođe u Minesoti u nedjelju od 2.30 časa ujutru po našem vremenu i ako domaćin pobijedi, izboriće uzastopne "meč-lopte" za plasman u sljedeću fazu, polufinale Zapadne konferencije.

Tagovi

Medžik Džonson košarka NBA liga Nikola Jokić Rudi Gober Denver Minesota

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC