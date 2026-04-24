Trener Denvera o očajnoj partiji Nikole Jokića: "Odigrao je milion plej-of utakmica"

Dejvid Adelman sumirao je utiske poslije teškog poraza od Minesota Timbervulvsa u plej-ofu NBA lige.

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su težak poraz od Minesota Timbervulvsa u plej-ofu 113:96, a srpski as Nikola Jokić odigrao je jedan od najlošijih mečeva u sezoni. Ništa mu nije išlo od ruke, propisno se ispromašivao, a trener Dejvid Adelman je na konferenciji za medije to okarakterisao kao samo jedan loš dan.

Jokić je postigao 27 poena, od čega čak 11 sa slobodnih bacanja, dok je iz igre šutirao očajnih 7/26. Tim iz Kolorada je u prvoj četvrtini dao samo 11 poena, uz šut 3/21, tako da nije samo Jokić bio krivac.

"Samo je promašivao. Zaista to mislim. Ovaj momak je odigrao milion plej-of utakmica. Postoje noći kada ne ide, i mislim da će se vratiti na svoj nivo", rekao je Adelman na konferenciji za medije poslije poraza.

Ponovo u timu nije bilo povređenog Arona Gordona, Adelman je rizikovao sa nižom postavom i rizik mu se nije isplatio.

"Rizikujete ako igrate nisko protiv njihove ekipe, ali se nadate da će to donijeti bolje šuteve u napadu. To se nije desilo u prvom poluvremenu“, rekao je Adelman.

Ovog puta je podbacila i klupa, dok su igrači Minesote imali briljantno veče. Posebno treba istaći defanzivnu partiju Rudija Gobera koji je u potpunosti zaustavio Jokića.

"Da bismo pokrenuli te igrače, moraju bolje da postavljaju blokove. Ako oslobodite najbolje igrače, to pokreće rotacije… Ako treba da pojednostavimo akcije da im olakšamo, možemo to da uradimo."

Minesota vodi 2:1 u prvoj rundi plej-ofa NBA lige, ali Dejvid Adelman ne paniči. "Vrlo je slično seriji sa Klipersima prošle godine. Bili smo i u zaostatku 0:2, i 2:2, i 3:1. Vidjeli smo sve. Dakle, panike neće biti. Ali, bez panike mora postojati odgovornost da se poboljšamo za četvrtu utakmicu", jasan je trener Denvera.

