Katastrofa za Denver: Nikola Jokić odigrao najgori meč u karijeri

Katastrofa za Denver: Nikola Jokić odigrao najgori meč u karijeri

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nikola Jokić je odigrao najgori meč u karijeri, a Denver gubi 2:1 u seriji protiv Minesote. Rudi Gober ga je potpuno nadigrao.

nikola jokic odigrao najgori mec u karijeri Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Denver nije uspio odmah da uzvrati "brejkom" protiv Minesote i sada gubi 2:1 u seriji. "Vukovi" su prethodne noći bili mnogo bolji tim i slavili su 113:96, pa se slobodno može reći da su iskoristili vrlo lošu noć Nikole Jokića, možda i najgoru u njegovoj NBA karijeri.

Jokić je postigao 27 poena, ali čak 11 je dao sa slobodnih bacanja, dok je iz igre šutirao očajnih 7/26. To su procenti koje nikada nije imao u karijeri na toliko veliki broj šuteva, pa se može reći da je Rudi Gober još jednom odigrao strašnu odbranu.


Imao je Jokić solidnu kontrolu skoka (15), ali je spušten na svega tri asistencije, odnosno zaista ne pamtimo kada je imao više izgubljenih lopti (4) nego dodavanja za svoje saigrače. Na sve to, Jokić je od svih svojih saigrača imao najgori "plus-minus" na meču, tako da su sa njim na parketu Nagetsi bili u zaostatku 21 poen.

I ovoga puta Jokić je morao da "forsira" šut i tako je za tri poena pogađao tek 2/10, pa bi posle svakog novog promašaja bio sve više frustriran i revoltiran, posebno jer se ni njegovi saigrači nisu proslavili.

Džamal Marej je ubacio 16 poena, Tim Hardavej 11, a Zik Nađi još 10 - i niko više nije bio dvocifren u timu Nagetsa. Što se tiče Minesote koja je današnji meč dobila "s pola snage", predvodio ju je Ajo Dosunmu s klupe sa 25 poena, dok je Džejden Mekdenijels ubacio 20 poena. Rudi Gober je defanzivno odradio odličan posao i imao dabl-dabl 10 poena i 12 skokova.

Denver je sada na konopcima i vidjećemo šta će Jokić uraditi u četvrtoj utakmici serije koja je zakazana za noć subota na nedjelju od 2.30.

Nikola Jokić ljut posle poraza Denvera
Krle

To smo mi srbi jednostavno,kad najbolji košarkaš svijeta ima loše veče ide drvlje i kamenje u stilu da je Gober "uništio" Jokica. Taj isti Gober koga je Nikola ponizio vise puta ne moze da unisti nikoga,pogotov ne Jokiča. Lose vece i njega i kompletne ekipe i to je to,ali ima još da se igra,pravog Nikolu cemo gledati vec na sl.mecu a onda neka se Rudi spremi.

