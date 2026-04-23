Kao da je neko prokleo Denver: Nagetsi u problemu pred treći meč protiv Minesote

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Novi problemi za Nagetse pred treću utakmicu plej-of serije sa Minesotom i znak da će Nikola Jokić morati da "doda gas".

denver u problemu jokic se suocava sa izazovima Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Denver nije uspio da iskoristi prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa i tako je Minesoti olako dopustio "brejk", pa na gostovanje u Mineapolisu ide sa "samo" 1:1. Često se kaže da je treća utakmica serije i najvažnija i jasno je da Denver mora da pobijedi kako ne bi ušao u minus, ali to neće biti lako zbog novih problema sa povredama.

Uoči meča u Mineapolisu, Nagetsi su objavili zdravstvenu situaciju u igračkom kadru i sada znamo da će meč sigurno propustiti Pejton Votson, dok je pod znakom pitanja svježe oporavljeni Aron Gordon.

Što se tiče Votsona, od februara ga muče povrede i ovo je treći put da pravi pauzu. Vraćao se privremeno i ponovo morao da dobija terapije, tako da ovoga puta ne igra zbog problema sa zadnjom ložom desne noge. Kada je Gordon u pitanju, njega dugo nije bilo na parketu ove sezone, a kada se vratio - obnovili su se stari problemi.

Tako je sada pod znakom pitanja zbog problema sa listom lijeve noge i Dejvid Adelman i njegov medicinski tim još nisu odlučili da li će ga koristiti na idućoj utakmici.

Da li je Denver u opasnosti?

Izostanak sjajnog Gordona mogao bi da bude veliki problem za Denver posebno kada se zna da je kontrola defanzivnog skoka bila jedna od boljki u prvoj utakmici, a radi se o igraču koji ima skoro šest skokova po utakmici. I Pejton Votson je "opasan" u tom segmentu sa skoro pet, tako da je jasno gdje će Minesota probati da napravi razliku.

Ako i bude igrao Gordon, treba očekivati da Nagetsi dosta vremena provedu sa "niskim" petorkama na terenu, tako što će Spenser Džouns i Kem Džonson igrati četvorke, što se do sada nije pokazalo kao sjajno rješenje.

Podsjetimo, treća utakmica serije igra se u Mineapolisu između četvrtka i petka od 3.30.

