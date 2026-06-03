Nevjerovatan rezultat u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u basketu, jer je Madagaskar izbacio Španiju, aktuelnog šampiona.

Izvor: Roman Koziel / Zuma Press / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u basketu 3x3 igra se ove godine u Varšavi, a šampioni sa prošlogodišnjeg turnira u Ulan Batoru neće braniti titulu! Bili su Španci u veoma dobroj poziciji pred mečeve posljednjeg kola, ali ih je u direktnom okršaju za izlazak iz grupne faze savladao Madagaskar (20:19), pa takmičenje završavaju prije nego što počne borba za medalje.

Reprezentativci Madagaskara napravili su pravo malo čudo jer su u samom finišu meča napravili seriju 4:0 i zatim natjerali Špance da izgube loptu u posljednjem napadu. Značilo je to i da će Španci završiti turnir u grupnoj fazi - jer pored prvoplasiranog tima koji ide direktno u četvrtfinale samo još drugi i treći tim u grupi prolaze u nokaut fazu.

Španija je poražena od Srbije, zatim od Austrije i na kraju od Madagaskara, a u grupnoj fazi savladala je samo nejaku Australiju. Bilo je to ispodprosječno izdanje aktuelnih šampiona svijeta, koji su već večeras prepustili titulu osvojenu u Mongoliji prije godinu dana.

Vidi opis Šampion se obrukao na Svjetskom prvenstvu u basketu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 11 / 11

Nešto kasnije saznali smo da će Srbija sa prve pozicije među osam najboljih timova, da će Austrija biti druga, a da je Madagaskar treći. To znači da će se te dvije selekcije boriti za svoje mjesto u četvrtfinalu, dok će Srbija tamo čekati bolji tim iz okršaja Holandije i trećeplasiranog tima grupe B u kojoj su Češka, SAD, Letonija, Mongolija i Poljska.

Kao što vjerovatno već znate, ovo je 10. Svjetsko prvenstvo u basketu 3x3. Srbija je do sada osvojila šest zlatnih medalja, jednom je poražena u finalu, a jednom je pobijedila i jednom izgubila u meču za treće mjesto. Preostale titule osvojili su Katar, SAD i Španija, dok se ove godine ponovo Srbiji daju velike šanse da stigne do trofeja.

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