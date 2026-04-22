"Jedva čekam njegov podkast": Dejvid Adelman odgovorio provokatoru umjesto Jokića

"Jedva čekam njegov podkast": Dejvid Adelman odgovorio provokatoru umjesto Jokića

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Dejvid Adelman odgovorio je Džejdenu Mekdenijelsu na provokacije o Jokiću, ističući defanzivnu statistiku Denvera u plej-ofu.

Dejvid Adelman odgovorio provokatoru umjesto Jokića Izvor: Denver Nuggets/youtube

Džejden Mekdenijels je u prvoj utakmici plej-ofa između Denvera i Minesote s leđa odgurnuo Nikolu Jokića, a u drugoj je bio inspirisan da kritikuje Somborca. Preciznije, Mekdenijels je imenovao igrače Denvera koji igraju loše u odbrani i tom prilikom je potkačio i Jokića, a njegova izjava postala je viralna na društvenim mrežama.

To je naravno stiglo i do igrača Denvera, i do njihovog trenera Dejvida Adelmana, koji je jedva čekao da odgovori Mekdenijelsu čija će izjava bez ikakve sumnje motivisati dodatno Nagetse.

"Jedva čekam njegov podkast", rekao je sarkastično trener Dejvid Adelman: "Uh, ne znam, nije to za mene. Mislim da je narativ takođe jako zanimljiv. Čuješ toliko stvari, a mi smo kao društvo postali prilično lijeni. Kao, ne znam - koji nam je defanzivni rejting u ovoj seriji kroz dvije utakmice?", upitao je trener Denvera.

Kada mu je rečeno da je 109, odnosno da je Denver šesti u plej-ofu po defanzivnom rejtingu, Adelman je odlučio da je time sve rekao i da je to čitava poenta.

"Da, mislim, opet, Mekdenijels je stvarno dobar igrač. Danas svi imaju neku svoju 'zvučnu tablu' (nekoga ili nešto gdje iznose mišljenje, prim. aut.). To će mu pomoći na društvenim mrežama", dodao je trener Denvera koji je ovim zatvorio priču o lošim defanzivcima u Denveru.

Inače, istakao je da je ključ za naredne utakmice da Denver uspostavi kontrolu nad defanzivnim skokom, nakon čega će sve u napadu daleko bolje funkcionisati - počevši od Jokića.

Naredni meč između Minesote i Denvera igra se u noći četvrtak na petak od 3.30, a trenutno je 1:1 u seriji.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

