Šekil O' Nil i Čarls Barkli "zakrvili" oko Nikole Jokića: "Ne čačkaš mečku"

Nebojša Šatara
Nikola Jokić je glavna tema NBA lige u ovom trenutku i zato su se Šekil O'Nil i Čarls Barkli posvađali oko izjave Džejdena Mekdenijelsa.

sekil o nil i carls barkli se posvadjali oko izjave o jokicu Izvor: YouTube/NBA on ESPN/DNVR Sports/Screenshot

Denver i Minesota su već nekoliko godina veliki rivali na Zapadu i znamo da je tim iz Mineapolisa projektovao Tim Koneli - baš kako bi srušio Nagetse. Nekada njihovi dueli prelaze zbog toga i "granicu dobrog ukusa", tako da je Džejden Mekdenijels ozbiljno zakuvao poslije druge utakmice plej-of serije.

Prvo je odgurnuo Nikolu Jokića s leđa, a zatim je poimence rekao koji su to igrači Denvera loši defanzivci, prozivajući tako usput i najboljeg igrača svijeta. Da li je pametno to što je uradio? Oko ovoga se ne slažu ni Šekil O'Nil i Čarls Barkli.

Svađa zbog Jokića i Mekdenijelsa


U studiju na ESPN-u došlo je do rasprave oko ove teme i nije iznenađenje što je Šekil O'Nil držao stranu Džejdena Mekdenijelsa, dok je Čarls Barkli ipak istakao da je preterao kada je ovo ispričao usred serije. Smatra da bi to Minesoti moglo da se obije o glavu u nastavku plej-ofa.

  • Čarls Barkli: "Mislim da nije trebalo to da kaže"
  • Šekil O'Nil: "Zašto ne?"
  • Čarls Barkli: "Ne čačkaš mečku. Možeš ti to da misliš..."
  • Šekil O'Nil: "Plašiš se?"
  • Čarls Barkli: "Nije stvar u tome da se plašiš. Već je i ovako dovoljno teško pobijediti. Možeš da kažeš šta hoćeš, ali ja ne mislim da je trebalo to da kaže usred serije. Sve možeš da kažeš, ali mislim da nije trebalo to da kaže".

Šta je tačno rekao Mekdenijels?

"Treba napadati sve redom - Nikolu Jokića, Džamala Mareja, sve njihove slabije defanzivce, Tima Hardaveja, Kema Džonsona, Arona Gordona... Cijeli tim. Jednostavno ići na njih i to je to", započeo je Mekdenijels i s pravom dobio pitanje: "Da li su svi loši defanzivci?"

"Da, svi su loši defanzivci", rekao je Mekdenijels i izazvao kontroverzu pred treći meč u Mineapolisu koji se igra u noći između četvrtka i petka od 3.30.

Umjesto Jokića odgovorio Adelman

Izvor: Marty Jean-Louis / ddp USA / Profimedia

Znamo da Nikolu Jokića ne zanima preterano polemika sa drugim igračima i da bi vjerovatno javno poštovao tuđe mišljenje, ali zato je umjesto njega glas digao trener Dejvid Adelman.

"Jedva čekam njegov podkast", rekao je sarkastično trener Dejvid Adelman: "Uh, ne znam, nije to za mene. Mislim da je narativ takođe jako zanimljiv. Čuješ toliko stvari, a mi smo kao društvo postali prilično lijeni. Kao, ne znam - koji nam je defanzivni rejting u ovoj seriji kroz dvije utakmice?", upitao je trener Denvera koji će imati malih problema sa povredama igrača pred prvi meč na gostovanju.

"Da, mislim, opet, Mekdenijels je stvarno dobar igrač. Danas svi imaju neku svoju 'zvučnu tablu' (nekoga ili nešto gde iznose mišljenje, prim. aut.). To će mu pomoći na društvenim mrežama", dodao je trener Denvera koji je ovim zatvorio priču o lošim defanzivcima u Denveru.

Nikola Jokić ljut posle poraza Denvera
