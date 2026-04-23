San Antonio ima najboljeg šestog igrača NBA lige

Nakon nagrade za najboljeg defanzivca godine u San Antonio stiže i nagrada za najboljeg šestog igrača sezone. Dobio ju je Keldon Džonson.

Nakon što je Viktor Vembanjama dobio nagradu za najboljeg defanzivca godine, Šej Gildžus Aleksander za najboljeg "klač igrača", sada je Keldon Džonson proglašen za najboljeg šestog igrača NBA.

Krilni igrač San Antonio Sparsa je prvi iz te franšize od Manua Đinobilija sa tom nagradom, a ove sezone je prosječno imao 13,2 poena, 5,4 skoka i 1,4 asistencije iako nije startovao nijedan meč. Njega su Sparsi draftovali 2019. godine kao 29.pika, iako je već u drugoj sezoni u ligi postao starter već dvije godine je isključivo opcija sa klupe.

"Morao sam da kontrolišem svoj ego i stavim tim na prvo mjesto, nakon toga nebo je bila granica". rekao je iskreno Keldon Džonson nakon dobijanja nagrade.

Vidjećemo da li će se nakon povrede Viktora Vembanjame nešto promijeniti u timu San Antonija. Mogao bi Džonson da dobije veću i bitniju ulogu u nastavku serija sa Portlandom ukoliko Vembanjame ne bude u narednim mečevima zbog potresa mozga.

