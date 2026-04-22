Otkaz Davidu Jovanoviću je najsramniji potez u NBA: "Nikada vam neću oprostiti"

Zbog otkaza Davidu Jovanoviću gori NBA liga. Navijači pobjesnili kada su čuli da je ekonom koji je sa klubom od osnivanja poslije 38 godina otpušten.

Izvor: X/@retro_pels

Navijači Nju Orleans Pelikansa nikada nisu bili više bijesni zbog nekog poteza uprave ovog NBA tima. Ne, nije trejdovana nijedna zvijezda tima, već je otpušten najvoljeniji član organizacije - David Jovanović.

Poznatiji među sadašnjim i bivšim igračima tima koji nastupa u Nju Orleansu kao "Big Šot" David Jovanović bio je ekonom Šarlot Hornetsa i potom Nju Orleans Pelikansa 38 godina i sada je saradnja sa njim prekinuta.

Zapravo je Jovanović stigao u Šarlot 1988. godine kada je ekipa i stvorena u Šarlotu, a 2019. je napravljena ceremonija kako bi mu se klub zahvalio na 30 godina službe. Sada više nije dio tima, a navijači su ostali u potpunom šoku.

"Više izvora navodi da je dugogodišnji ekonom David Jovanović poznatiji kao "Big Shot" otpušten od strane Nju Orleasns Peliknsa. Jovanović je bio ekonom od 1988. godine kada je Šarlot dobio franšizu u NBA ligi i ovaj potez je potpuno šokirao ljude", napisao je novinar Šamit Dua.

Jovanović je zapravo bio jedini preostali zaposleni koji je od 1988. godine bio dio tima, a na internetu su navijači bili i više nego bijesni zbog ovog poteza. Jovanović je otpušten poslije 38 godina besprijekorne službe, kao omiljena fgura

"Vlasnici Pelikana su vidjeli šta rade vlasnici Portlanda i rekli hajde da mi preuzmemo sav negativni PR", napisao je jedan navijač.

"Samo ću da ostavim telefon, ne želim da kažem ništa zbog čega bih zažalio prije nego što smirim emocije. Sve što ću reći je da je Big Šot najbolji čovjek u ovom prokletom klubu i to što su mu uradili je zauvijek neoprostivo", napisao je drugi navijač Pelikana.

Sa kim je radio?

#Pelicanshonor longtime equipment manager David “Big Shot” Jovanovic, who has been with the Hornets/Pelicans for 30 years!pic.twitter.com/rlLwTauVDI — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA)April 4, 2019

"Čestitam ti što si u NBA ligi ostao 30 godina! Mi smo kao štenci ušli u ligu zajedno, sada želim da ti čestitam na 30 godina rada. Sada imamo sijede brade, ali držimo se", rekao je Davidu Jovanoviću Del Kari 2019. godine kada je dobio nagradu za 30 godina rada u ekipi.

Tada je David Jovanovi' dobio zlatni trofej u obliku lopte i cijela hala Pelikana na čelu sa Entonijem Dejvisom i tadašnjom ekipom bila je oduševljena ovim gestom priređenim za Jovanovića.

David Jovanović je radio sa Predragom Stojakovićem i Vladom Divcem u Hornetsima, sa velikanima poput Roberta Periša, Alonza Morninga, Lerija Džonsona, Glena Rajsa, Edija Džounsa, Berona Dejvisa pa sve do Krisa Pola, Entonija Dejvisa, Zajona Vilijamsona i Demarkusa Kazinsa u dresu tima koji se preselio u Nju Orleans.

Šta je rekao o svom poslu Jovanović?

"Mislio sam da ću raditi ovaj posao godinu, dvije ili tri. Onda sam se jednoga dana probudio i shvatio da je prošlo mnogo vremena. Zatim sam čuo da tim ide u Nju Orleans i nisam bio siguran da ja idem sa njima, ali generalni menadžer me je pozvao da uđem u avion i da izaberem jednu od kuća. Tek onda sam shvatio, ovo je moj posao i moj život", rekao je David Jovanović u jednom intervjuu 2017. godine.

