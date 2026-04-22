NBA liga dala nagradu Šeju: Nikola Jokić završio tek kao šesti

Autor Dragan Šutvić
Šej Gildžes Aleksander je ubjedljivo dobio nagradu za igrača sa najboljim učinkom kada su se mečevi lomili.

Šej Gildžes Aleksander najbolji klač igrač u sezoni Izvor: Wally SKALIJ / Getty images / Profimedia/Imagn Images / ddp USA

Šej Gildžes Aleksander dobio je još jednu NBA nagradu, ovoga puta za igrača koji je bio najbolji u završnicama mečeva. Kanadski bek je najbolji "klač" igrač sezone, što je nagrada koja je nedavno uvedena. Do sada su je osvajali Dearon Foks, Stef Kari i Džejlen Branson.

Aktuelni MVP NBA lige i kandidat da tu nagradu uzme i ove godine u ovoj sezoni prosječno bilježi 31,1 poena, 4,3 skoka i 6,6 asistencija i vodio je Oklahomu do prvog mjesta na tabeli i najboljeg skora u ligi drugu godinu zaredom. 

"Ova nagrada mi mnogo znači. Da biste je dobili, morate da pomažete timu da pobjeđuje u samim završnicama, a ja se upravo time vodim – želim samo pobjede", poručio je Šej poslije dobijanja ovog priznanja. 

Plejmejker Oklahome je završio kao ubjedljivo prvi sa 96 glasova za prvo mjesto. Iza njega su u finalnom glasanju ostali Jokićev saigrač Džamal Marej kao i Minesotin Entoni Edvards. Zapravo je i Nikola Jokić bio u vrhu pa je tako završio kao šesti u glasanju za ovu nagradu. 

