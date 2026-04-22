Amerikanci se bune zbog termina utakmica Denvera i Minesote: Zašto traju do pola noći, a kod nas do jutra?

Sve šira polemika oko nevjerovatno kasnih termina utakmica Denver Nagetsa u plej-ofu.

Rob Perez (38) autor jednog od najposjećenijih naloga o košarci na društvenim mrežama (WorldWideWob), sa 1,1 miliona pratilaca na "Iksu", kritikovao je NBA satnicu i skandaloznu odluku lige da utakmica Denvera i Minesote traje do kasno u noć u Americi, odnosno sve do jutra u drugim delovima sveta, poput Srbije.

Drugi meč plej-of serije Denvera i Minesote počeo je u 4.30 časova prema vremenu u Srbiji, a u 20.30 prema lokalnom ("Mountain Time" po ljetnjoj računici). Prema vremenu na istočnoj obali Amerike (Njujork, Vašington, Majami), ta utakmica je počela u 22.30 i na to je ukazao Perez.

Podsjetio je na to da mečevi dva velika rivala već tradicionalno završavaju usred noći i prema vremenu u Americi i optužio zaposlene u kancelariji NBA lige da određuju satnicu bez osjećaja za navijače.

"OK, sve sam sabrao. Evo kada su završavane najspektakularnije utakmice Denvera i Minesote u posljednjih 12 mjeseci, prema istočnom vremenu:

Sinoć u 1.35 ujutru

Na Božić 2025 u 2:22

Poslije dva produžetka prošle godine u 2:24!

Sada, razmislite o vremenskim zonama u Africi i Evropi, kao i o razlici vremenskih zona između istočne obale SAD i centralnog dijela zemlje. Razmislite o tome koliko ljudi nema mogućnost da gleda uživo meč zbog toga koliko kasno počinju. Ovo rivalstvo i ove utakmice bi sami po sebi promijenili mišljenje ljudi o NBA ligi, međutim kancelarijski ljudi koji rade od 9 do 17 ne osjećaju tu emociju", napisao je on.

Treća utakmica serije biće odigrana u petak ujutru od 3.30 časova, a rezultat u seriji je 1-1 u pobjedama. I sigurno je da će i sljedeći meč biti spektakl, kao što uvijek i jeste kada se sretnu Nagetsi i Timbervulvsi.

