"Napadajte Jokića, loš je": Prvo udarac s leđa, sad i provokacija iz Minesote

"Napadajte Jokića, loš je": Prvo udarac s leđa, sad i provokacija iz Minesote

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Košarkaš Minesote Džejden Mekdenijels govorio je o receptu za pobjedu svog tima nad Denverom, pa je iskoristio i priliku da uvrijedi najboljeg košarkaša na svijetu.

Minesota u plej-of fazi na sve načine pokušava da nanese probleme Denveru, posebno Nikoli Jokiću. Kad ekipa, kao što je tim iz Kolorada, ima lidera poput Somborca, onda su sve sportske i nesportske akcije prisutne na terenu. Tako je Džejden Mekdenijels dospio u središte zbivanja, poslije prvog meča, kad je gurnuo rođenog Somborca, a posle drugog riješio je da čitavom svijetu kaže da se Srbin loš defanzivac.

Minesota je pobijedila Denver u drugom meču i to na gostujućem terenu. Mekdenijels je za 37 minuta postigao 14 poena, imao je i dva skoka i tri asistencije, ali i tri izgubljene lopte i pet faulova. Uz ne tako sjajne procente šuta za tri poena, pošto je sve promašio. Ipak, pobjeda je upisana, a Mekdenijels otkrio je i ključ, a samim tim uvrijedio lidere Denvera. Pre svega, Nikolu Jokića i Džamala Mareja.

"Napadati sve redom - Jokića, Džamala, sve njihove slabije defanzivce, Tima Hardaveja, Kema Džonsona, Arona Gordona... cijeli tim. Jednostavno ići na njih", započeo je Mekdenijels i spravom dobio pitanje: "Da li su svi loši defanzivci?"

"Da, svi su loši defanzivci."

Možda Denver nema igrača kao što je Viktor Vembanjama, najbolji odbrambeni igrač NBA lige, ali svakako je neumjesno reći da tim koji vodi Dejvid Adelman nema odranu.

"Nemaju igrače koji mogu da zaštite obruč, a čak i kada je neko tamo, mi smo atletskiji od njih i samo treba da završimo akcije kako treba."

Zbog toga ekipa mora da ima kontinuitet u napadu.

"Važno je znati kada napasti i prepoznati pravi trenutak - da li je vrijeme za šut ili dodavanje. U svakom slučaju, kada probijete reket ili ćete imati otvoren šut ili će neko od saigrača ostati sam", zaključio je Mekdanijels kao da je "provalio" sistem Denvera.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

