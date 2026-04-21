Jokić prećutao cijeloj Americi: Samo na srpskom otkrio problem Denvera

Nikola Jokić je iz nekog razloga odlučio da samo na srpskom jeziku kaže šta je osnovni problem u igri Denvera, dok to na engleskom nije ispričao.

Denver je ispustio čak 19 poena prednosti i doživio poraz na domaćem terenu "Bol arene" od Minesote 119:114, što znači da je sada 1:1 u seriji. Nije teško utvrditi da su Denver koštali promašaji Nikole Jokića i Džamala Mareja u završnici, međutim - da li je baš sve na njima u Nagetsima?

Zbog toga je Nikola Jokić poslije utakmice, u kojoj je teško podnio poraz i bez pozdrava otišao sa terena, istakao šta je problem ovih Nagetsa. Ali, učinio je to samo na srpskom, dok na engleskom jeziku to nije ispričao Amerikancima.

"Mislim da je njihova klupa odigrala jako dobro", bilo je prvo što je Nikola Jokić rekao na srpskom jeziku:

"Svako ko je ušao u Minesoti, uradio je nešto pozitivno, mi nismo... Isto je bilo u prvoj četvrtini prve utakmice, mi smo ih stigli i prestigli, tako su oni nas sada u drugoj dionici. Mi nismo defanzivno uradili neke stvari, mogli smo bolje da uradimo, da im makar otežamo".

Dakle, istakao je Jokić da je "klupa" bila ključ i zaista kada se pogleda doprinos igrača koji nisu počeli meč "bode oči" da je samo Tim Hardavej doprinio sa 16 poena, dok je Brus Braun stao na sedam. Valančijunas i Džouns se nisu upisali, a Adelman ne koristi Stroutera, Piketa, Nađija, zbog povrede nema i dalje Pejtona Votsona.

S druge strane Minesota je s klupe imala ukupno 49 poena, što je napravilo razliku u današnjem meču, ali ostaje nejasno zašto je Jokić to "sakrio" od Amerikanaca koji to nisu čuli.

Šta je još rekao Jokić?

"Što se tiče tog napada za Brauna, mislio sam da sam mogao da dodam loptu, ali trebalo je da šutiram. Imali smo dva slobodna bacanja. Nije bila toliko loša odluka, ali definitivno je trebalo da šutiram", rekao je Jokić o flouteru na koji se nije odlučio, dodavši i da ne treba da kritikuju Džamala Mareja zbog odluke da na "minus tri" šutira dugu dvojku, pošto bi ostalo dovoljno vremena da se još nešto uradi.

Istakao je i da je najvažnije za njegovu ekipu da stvara "otvorene šuteve" i da će sve biti u redu, dok je posebno pohvalio kako je na njemu odbranu igrao Rudi Gober.

"On je jako dobar defanzivac. Tjera te da biraš teške šuteve, dugačak je i može da dođe do lopte iz svake pozicije. On je jako dobar defanzivac", rekao je Jokić bez ulaženja u detalje šta to Gober radi bolje u odnosu na neke ranije duele protiv njega, kada nije mogao da ga čuva.

Naredni meč igra se u Mineapolisu, u noći između četvrtka i petka od 3.30 po našem vremenu.

