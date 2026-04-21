Niti je čestitao rivalima, niti se pozdravio s navijačima - Nikola Jokić je baš bio ljut poslije poraza Denvera.

Denver je prokockao prednost od 19 razlike i doživio neočekivan poraz na svom parketu od Minesote. Nakon velike drame u "Bol areni", Minesota je slavila 119:114, a bez ikakve sumnje može da se kaže da je tragičar meča Nikola Jokić - iako je i ovoga puta bio pokretačka snaga svog tima.

Jokić nikad ovako nije podnio poraz: Pogledajte snimak koji sve govori o bijesu

Jokić je meč završio sa 24 poena, 15 skokova i osam asistencija, međutim šutirao je tek 8/20, promašivši čak šest šuteva kada se "lomilo" u posljednjoj četvrtini. Forsirao je Nikola Jokić, iako se objektivno baš mučio protiv Rudija Gobera, dok ni njegov "saborac" Džamal Marej nije birao mnogo bolja rješenja u odlučujućim momentima. Tako je Denver dopustio "brejk" na svom terenu, gdje je morao da ode na 2:0.

Zbog toga, Jokić je nikad teže podnio poraz, odmah je otišao sa parketa i nije čestitao nikome od protivnika, što mu se gotovo nikada ne dešava. Takođe, oborio je glavu i otišao u svlačionicu, tako da nije htio da "baci kosku" nikome ni od navijača koji su stajali i čekali da pozdrave svog miljenika. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nema sumnje da će i ovoga puta Jokić preuzeti odgovornost za poraz, a na Denveru je da pronađe rješenje da najbolji igrač svijeta ne bude "mrtav umoran" u najvažnijim trenucima meča, kao i da uključi i druge igrače u igru - kada ga dobro čuvaju.

Čini se da Dejvid Adelman to još nije uspio da uradi i to je trenutno najveća boljka Denvera, što Minesota pametno napada...

Naredni meč igra se u Mineapolisu, u noći između četvrtka i petka od 3.30 po našem vremenu.