Nikola Jokić u finalu MVP trke: Otkriveni su protivnici, NBA precrtala Luku Dončića

Nikola Jokić ima priliku da osvoji četvrtu MVP nagradu u karijeri koja je već sada jedna od najvećih u istoriji NBA lige.

Najbolji košarkaš na planeti Nikola Jokić ponovo je u konkurenciji za MVP nagradu koja se dodjeljuje najkorisnijem igraču ligaškom delu NBA lige. Najjača košarkaška liga na svijetu odredila je koja su trojica košarkaša u konkurenciji za priznanje, a tamo je bilo prostora i za Srbina koji je već tri puta osvajao ovu prestižnu nagradu.

Najuži krug kandidata za MVP nagradu čine Šej Giledžes-Aleksander, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama, što znači da trofej ponovo neće osvojiti neki američki košarkaš, čak osmi put u nizu. Takođe, ovo znači da su pojedini igrači poput Luke Dončića ostali bez šanse da se domognu prestižnog priznanja. Recimo, slovenački košarkaš je odigrao najbolju sezonu u karijeri, ali to nije bilo dovoljno da se nađe među tri najozbiljnija kandidata za nagradu.

Nikolu Jokića su za novo priznanje kandidovale njegove sjajne partije i još jedna sezona u kojoj je imao tripl-dabl prosjek. Bio je impresivan, vukao je Denver kada god se nalazio na parketu, a ni povreda nije uspjela da mu poremeti ritam, pa je ekipa iz Kolorada obezbijedila treće mjesto na Zapadu pred početak odigravanja.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player.



Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Victor Wembanyamapic.twitter.com/Gy5UcInp6h — NBA (@NBA)April 19, 2026

Tokom posljednjih pet sezona, Nikola Jokić je tri puta osvajao MVP nagradu za partije u ligaškom dijelu sezone. Niz je počeo MVP nagradom na kraju sezone 2020/21, a Jokić je naredne godine potvrdio to priznanje. Mnogi smatraju da je trebalo da bude MVP NBA lige i godinu dana kasnije - kada je trofej otišao u ruke Džoela Embida, ali je Jokić morao da sačeka sezonu 2023/24 za svoje treće priznanje. Prethodne sezone MVP je bio Šej Gildžes-Aleksander, čija je Oklahoma bila ubjedljivo najbolji tim lige i prilično lako je stigla do pobjede.

Mnogo je onih koji tvrde da su Nikoli Jokiću "ukradene" dvije MVP nagrade, odnosno da je on do sada trebalo da ima pet priznanja i da se ove sezone bori za šesto. Iako mu se daju male šanse da u konkurenciji Gildžes-Aleksandera i Vembanjame stigne do priznanja, velika je stvar što se srpski košarkaš još jednom našao u najužem krugu favorita za priznanje.

Rekorder po broju MVP nagrada u ligaškom dijelu NBA sezone je Karim Abdul-Džabar koji je šest puta proglašavan za najkorisnijeg igrača, Majkl Džordan i Bil Rasel imaju po pet, a Lebron Džejms i Vilt Čemberlen po četiri priznanja. a po tri MVP nagrade karijeru su završili Leri Bird, Medžik Džonson i Mozes Meloun. Nikola Jokić ima tri priznanja i priliku da ih nadmaši.