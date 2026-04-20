logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić u finalu MVP trke: Otkriveni su protivnici, NBA precrtala Luku Dončića

Autor Goran Arbutina
0

Nikola Jokić ima priliku da osvoji četvrtu MVP nagradu u karijeri koja je već sada jedna od najvećih u istoriji NBA lige.

Nikola Jokić u finalu MVP trke Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš na planeti Nikola Jokić ponovo je u konkurenciji za MVP nagradu koja se dodjeljuje najkorisnijem igraču ligaškom delu NBA lige. Najjača košarkaška liga na svijetu odredila je koja su trojica košarkaša u konkurenciji za priznanje, a tamo je bilo prostora i za Srbina koji je već tri puta osvajao ovu prestižnu nagradu. 

Najuži krug kandidata za MVP nagradu čine Šej Giledžes-Aleksander, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama, što znači da trofej ponovo neće osvojiti neki američki košarkaš, čak osmi put u nizu. Takođe, ovo znači da su pojedini igrači poput Luke Dončića ostali bez šanse da se domognu prestižnog priznanja. Recimo, slovenački košarkaš je odigrao najbolju sezonu u karijeri, ali to nije bilo dovoljno da se nađe među tri najozbiljnija kandidata za nagradu.

Nikolu Jokića su za novo priznanje kandidovale njegove sjajne partije i još jedna sezona u kojoj je imao tripl-dabl prosjek. Bio je impresivan, vukao je Denver kada god se nalazio na parketu, a ni povreda nije uspjela da mu poremeti ritam, pa je ekipa iz Kolorada obezbijedila treće mjesto na Zapadu pred početak odigravanja.

Tokom posljednjih pet sezona, Nikola Jokić je tri puta osvajao MVP nagradu za partije u ligaškom dijelu sezone. Niz je počeo MVP nagradom na kraju sezone 2020/21, a Jokić je naredne godine potvrdio to priznanje. Mnogi smatraju da je trebalo da bude MVP NBA lige i godinu dana kasnije - kada je trofej otišao u ruke Džoela Embida, ali je Jokić morao da sačeka sezonu 2023/24 za svoje treće priznanje. Prethodne sezone MVP je bio Šej Gildžes-Aleksander, čija je Oklahoma bila ubjedljivo najbolji tim lige i prilično lako je stigla do pobjede.

Mnogo je onih koji tvrde da su Nikoli Jokiću "ukradene" dvije MVP nagrade, odnosno da je on do sada trebalo da ima pet priznanja i da se ove sezone bori za šesto. Iako mu se daju male šanse da u konkurenciji Gildžes-Aleksandera i Vembanjame stigne do priznanja, velika je stvar što se srpski košarkaš još jednom našao u najužem krugu favorita za priznanje.

Rekorder po broju MVP nagrada u ligaškom dijelu NBA sezone je Karim Abdul-Džabar koji je šest puta proglašavan za najkorisnijeg igrača, Majkl Džordan i Bil Rasel imaju po pet, a Lebron Džejms i Vilt Čemberlen po četiri priznanja. a po tri MVP nagrade karijeru su završili Leri Bird, Medžik Džonson i Mozes Meloun. Nikola Jokić ima tri priznanja i priliku da ih nadmaši.

Tagovi

Nikola Jokić mvp NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC