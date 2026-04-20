"Pet godina? Jokić možda ne bude u NBA": Legende se raspravljale zbog srpskog košarkaša

Nije pitanje da li će Nikola Jokić za pet godina biti najbolji u NBA, to će se sigurno desiti ako ostane u ligi toliko dugo.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić ponovo je u najužem krugu kandidata za MVP nagradu, saopštila je NBA liga! Pored srpskog košarkaša koji već ima tri priznanja tu su i prošlogodišnji osvajač nagrade Šej Gildžes-Aleskander, odnosno Viktor Vembanjama, koji se u finišu sezone prišunjao dvojici najboljih.

Nekadašnji NBA košarkaš Trejsi Mekgrejdi smatra da bi ova trojica košarkaša mogli da podijele sve MVP nagrade u narednih pet godina, ali njegov kolega Karmelo Entoni nije saglasan sa tim. Zapravo, Entoni nije siguran da će Nikola Jokić ostati još pet godina u NBA ligi, jer će tada imati 36 godina.

"MVP lista će tako izgledati sljedećih pet godina", rekao je Trejsi Mekgrejdi, na šta se nadovezao jedino Karmelo Entoni. Nekadašnjem košarkašu Denver Nagetsa nije se svideo ovakav zaključak. "Džoker možda ne bude tu. Pet godina? Vau", rekao je Entoni o trenutno najboljem košarkašu na planeti.

T-Mac: "That MVP list gonna look like that for the next... I'mma give it 5 (years)"



Carmelo: "Joker may not be on there. For 5 years?"https://t.co/eAA3BcrQ19pic.twitter.com/GGhxwtT6UB — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24)April 19, 2026

Prethodnih godina Amerikanci su stekli utisak da je Nikola Jokić "nezainteresovan" za košarku i da jedva čeka kraj karijere kako bi se u penziji udaljio od profesionalnog sporta i bavio onim što stvarno voli. Srpski centar to je djelimično demantovao isticanjem da želi da igra dokle god može, a njegovo ponašanje na terenu pokazuje koliko mu znače pobjede koje bilježi u NBA.

Sezona koju trenutno igra najbolja je u njegovoj karijeri, pa iako će za pet godina biti u poznim igračim godinama ne treba otpisati mogućnost da bude u ligi i da bude među najboljima na svijetu. Uostalom, mnogo je onih koji prije nešto više od pet godina nisu očekivali da Nikola Jokić priredi ovakvu dominaciju u NBA ligi - pa se desilo. I nastaviće se.