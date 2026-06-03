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Ana Ivanović važna Nadalu kao Federer: Kakva čast za srpsku teniserku

Ana Ivanović važna Nadalu kao Federer: Kakva čast za srpsku teniserku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivša srpska teniserka Ana Ivanović prisustvovaće na svečanoj ceremoniji u Akademiji Rafaela Nadala.

Ana Ivanović na svečanoj ceremoniji Rafaela Nadala Izvor: Printscreen/Instagram/anaivanovic

Nekada prva teniserka svijeta Ana Ivanović biće specijalna gošća Rafaela Nadala. Tačnije, ona će biti u glavnoj ulozi na dodjeli diploma u prestižnoj akademiji koju je osnovao španski as u Manakoru na Majorki.

Ani je namijenjena uloga govornika u kojoj su se u prošlosti nalazile sve same zvijezde profesionalnog sporta. Naravno, jedne godine je to bio Rodžer Federer, najveći rival i prijatelj Rafaela Nadala. Bila je tu i Iga Švjontek, kao i košarkaški velikan Pau Gasol, a sada će tu čast i obavezu imati Srpkinja.

"Izuzetno smo srećni i ponosni što možemo da najavimo da je specijalna gošća ovogodišnje RNA mature - Ana Ivanović! Jedva čekamo da proslavimo ovu veoma posebnu dodjelu diploma u akademiji Rafa Nadal!", stoji u zvaničnoj objavi akademije na Instagramu.

Ana je već ranije posetila Akademiju Rafa Nadal i nije tajna da njih dvoje imaju sjajan prijateljski odnos još iz igračkih dana. Takođe, bila je među prvima koji su mu čestitali na veličanstvenoj karijeri kada se oprostio od profesionalnog igranja tenisa prije dvije godine.

Nekadašnja šampionka Rolan Garosa je zvanično otišla u penziju krajem 2016. godine, a u karijeri je osvojila 15 titula. Jedno vrijeme nije bila toliko prisutna u teniskoj javnosti, ali je u posljednje vrijeme sve više viđamo na teniskim događajima, turnirima, ali i na terenu.

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Tagovi

Rafael Nadal Ana Ivanović Tenis

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