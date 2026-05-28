Navijači zabrinuti za Rafaela Nadala: Objavio fotku sa Federerom, svi komentarišu samo jedno

Španac Rafael Nadal izazvao je buru na društvenim mrežama kada je objavio fotografiju sa Rodžerom Federerom iz Madrida.

Izvor: rafaelnadal/Instagram/Printscreen

Dok Novak Đoković bije bitke na Rolan Garosu, njegovi nekada veliki rivali Rafael Nadal i Rodžer Federer sreli su se u Madridu. Španac se pohvalio zajedničkom fotografijom na društvenim mrežama i pokupio pregršt nostalgičnih i lijepih komentara. Ipak, neki fanovi su izrazili zabrinutost zbog trenutnog izgleda "kralja šljake".

Rafa je tokom igračkih dana bio prepoznatljiv po mišićavoj građi, dok se to poslije penzionisanja krajem 2024. godine promijenilo. Vlasnik 22 grend slem titule izgleda znatno mršavije i vitkije, što je i logično nakon prestanka bavljenja profesionalnim sportom. Ipak, nekima od navijača to nije jasno...

"Pogledajte koliko je Rafa izgubio kilograma posljednjih mjeseci. Izgleda kao štapić", napisala je jedna ženska osoba na ovu objavu.

Drugi komentator je primijetio: "Federer i dalje izgleda dobro, puni 45 godina za nekoliko mjeseci, dobro je brinuo o svom telu tokom godina".

"Nadal nažalost izgleda malo mršavo i ostarjelo, još uvijek je u tridesetim, samo se nadam da nije napravio neku dugoročnu štetu po zdravlje nakon teniske karijere", nadovezao se još jedan komentator.

"Nadal izgleda mršavije, čini se kao da je izgubio mišićnu masu i da je čak mršaviji od Federera".

"Potreban nam je mišićavi Nadal nazad", nizali su se komentari.

Ipak, bilo je i onih koji su pokušavali da objasne da je to sasvim očekivano u slučaju Rafe Nadala koji nije nastavio da trenira po završetku karijere. Razlog za to su povrede koje su mu uništile tijelo i natjerale ga da se penzioniše prije nego što je to planirao.

"Komentari ispod su apsurdni. Kada se neko penzioniše iz profesionalne sportske karijere, njegovo tijelo više ne izgleda kao tijelo profesionalnog sportiste jer ne provodi sve vrijeme kao profesionalni sportista. To nije komplikovano."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!