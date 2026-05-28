Još jedna senzacija na Rolan Garosu!

Francuski tinejdžer koji obožava Novaka Đokovića opet je ispisao istoriju "bijelog sporta".

Francuski teniser Moiz Kuame ispisao je istoriju na Rolan Garosu. On se sa samo 17 godina plasirao u treću rundu drugog grend slema u sezoni, pošto je savladao Paragvajca Adolfa Danijela Valeja poslije borbe u pet setova 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (8).

Kuame je peti najmlađi igrač u Open eri koji je stigao do trećeg kola u muškom singlu na Otvorenom prvenstvu Francuske. Trenutno 318. teniser svijeta je iznenadio 71. na planeti, a do tog podviga je nosila domaća publika. U prethodnom kolu je izbacio legendarnog Marina Čilića i o njegovom talentu i vanserijskim mogućnostima se uveliko opriča.

Ko je Moiz Kuame koji obožava Đokovića?

Počeo je da se bavi tenisom sa 5 godina, a u januaru 2023. godine je sa Slovencem Svitom Suljićem osvojio jedan bitan juniorski turnir u dublu i tada se prvi put čulo za njega. Profesionalno je krenuo da igra krajem 2024. godine, a 2025. je osvojio prve profi titule.

U Majamiju ove sezone je ostvario prvi zapažen uspjeh na seniorskom nivou. On je na prestižnom mastersu postao najmlađi igrač još od Rafe Nadala koji je upisao prvu pobjedu na nekom od turnira iz Masters serije.

Poslije ovog podviga, pogledao je u telefon, a tamo je bila poruka od najboljeg svih vremena Novaka Đokovića.

"Imam jednu malu tajnu. Poslije pobjede mi je Novak poslao poruku. Mnogo sam nervozan. Ne znam šta da odgovorim. Mnogo sam nervozan trenutno. Imate li neki savjet za mene?", otkrio je Kuame i objelodanio šta je pisalo u poruci:

"Bilo je nešto u stilu 'Veliki meč danas, čestitam ti. Nadam se da ćeš dogurati daleko na turniru'. Nešto tako je napisao. Hvala ti Novače. U stvari ne. Hvala ti, idolu moj", nasmijo se Kuame i dodao:

"Nisam ga upoznao nikada, to je moj san. Zamislite da vam vaš idol pošalje poruku. Bože... Ovo je previše za mene. O moj Bože", zaključio je Kuame sa osmijehom. Da li će Novak ponovo poslati poruku podrške mladom asu?

