MONDO: Amar Milak dolazi u Borac!

Krilni napadač Veleža trebalo bi da stigne među crveno-plave.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

FK Borac već je predstavio jedno pojačanje za novu sezonu, u liku Danija Romere, a uskoro bi trebalo da stigne i drugo.

Prema još uvijek nepotvrđenim informacijama do kojhi je došao naš portal, crveno-plavu opremu bi uskoro trebalo da zaduži Amar Milak, dosadašnji krilni napadač mostarskog Veleža. Milak je rođen 2006. godine u Mostaru, a prošao je kompletnu omladinsku školu "rođenih". Ukupno je za seniorski tim odigrao 61 meč, postigavši pritom 4 gola, uz 6 asistencija.

"Dragi Rođeni... Došao je trenutak da se naši putevi razdvoje. Želio bih da se zahvalim svima u klubu, trenerima, saigračima i navijačima na bezuslovnoj podršci koju sam uvijek imao od vas. Nositi ovaj grb bila mi je čast i ponos koji nikada neću zaboraviti. U ovom klubu sam rastao kao igrač i kao osoba, prošao mnogo lijepih trenutaka i naučio mnogo važnih stvari. Mostar i Velež će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Hvala na svemu Rođeni", riječi su kojima se Milak oprostio od dosadašnjeg kluba.

