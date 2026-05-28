Sprema li se "trampa" u Seriji A: Napoli i Milan će samo zarotirati trenere?

Dragan Šutvić
Prema određenim najavama iz Italije, dosadašnji treneri Milana i Napolija Masimilijano Alegri i Antonio Konte samo bi zarotirali klubove.

Antonio Konte Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Nakon što nije uspio da sa Milanom izbori nastup u Ligi šampiona, Masimilijano Alegri neće dugo čekati na novi posao.

Prema navodima italijanskog novinara Đanluke di Marcija, dosadašnji strateg rosonera će preuzeti Napoli i naslijediti Antonija Kontea!

Alegri je, naime, u proteklim danima po završetku Serije A bio u kontaktu sa Aurelijom de Laurentisom, sa kojim je, navodi se, dogovorio saradnju u trajanju od dvije godine. Na klupi Napolija Konte je proveo dvije sezone – u prvoj je osvojio titulu, koju u drugoj nije uspio da odbrani.

Sa druge strane, prema određenim informacijama sa Apenina, Milan i Napoli samo bi zarotirali komandante!? Tako bi osim već soomenutog dolaska Alegrija na stadion "Dijego Armando Maradona" Konte stigao na "San Siro" i pokušao da vrati klub u vrh italijanskog fudbala.

(mondo.ba, D. Šutvić)

