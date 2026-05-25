Ibrahimović ostaje, svi ostali odlaze: Haos u Milanu, četiri otkaza u jednom danu

Milan je poslije poraza u posljednjem kolu Serije A ostao Lige šampiona i sad je na red stiglo čišćenje redova velikana.

Milan je bio na korak od Lige šampiona i tu je ostao. Italijanski velikan je tokom čitave sezone bio vrlo dobar u Seriji A, ali su posljednjih nekoliko mečeva i izostanak Luke Modrića zbog povrede napravili haos. Sad kada su stvari jasne, i kada Milan ne igra elitno takmičenje, uslijedila je čistka u crveno-crnom timu. Smijenjeni su maltene svi osim Zlatana Ibrahimovića.

Milan je smijenio trenera Masimilijana Alegrija, a s njim klub napuštaju i izvršni direktor Đorđo Furlani, sportski direktor Igli Tare, kao i tehnički direktor Džefri Monkada. Velika borba vodila se oko toga da li Milan može do šampionske titule u domovini, pa su mišljenja bila podijeljena. Iako je Inter bio favorit, mnogi su vidjeli šanse Milana. Na kraju, priča nema ni izbliza srećan kraj.

"Nakon razočaranja prošle godine, zadatak koji je vlasništvo postavilo klubu bio je povratak u Ligu šampiona i postavljanje temelja za kontinuirano osvajanje vrha Serije A. Veći dio ove sezone bili smo među prve dvije ekipe u Seriji A, s realnom prilikom za borbu za 'skudeto'. Završnica sezone bila je potpuno van okvira onoga što je tim prikazivao, a razočaravajući poraz u posljednjoj utakmici pretvorio je sezonu u nesumnjiv neuspjeh", objavili su iz Milana i dodali:

"Sada je vrijeme za promjene i sveobuhvatnu reorganizaciju fudbalskih operacija. Razilazimo se s izvršnim direktorom Đorđom Furlanijem, sportskim direktorom Iglijem Tareom, glavnim trenerom Masimilijanom Alegrijem i tehničkim direktorom Džefrijem Monkadom. Zahvaljujemo svakome od njih na trudu i predanosti Milanu tokom mandata", navodi se.

Alegri je vodio Milan u dva navrata. U prvom mandatu je sa klupe dirigovao 178 puta, ostvario 91 pobjedu i osvojio titulu nacionalnog šampiona za tri i po godine na klupi.

Poslije petog mjesta u Seriji A, ostaje mnogo pitanja: ko će naslijediti Alegrija na klupi? Da li će Luka Modrić ostati u timu, pošto je njegov uslov bila Liga šampiona? Kada je u pitanju novi šef struke, spominju se imena Antonija Kontea, kao i Roberta de Zerbija, a kada su u pitanju rukovodeće pozicije, i dalje se razmatraju istaknuta imena iz evropskog sporta. Bilo kako bilo, "sječu knezova" preživio je samo Zlatan Ibrahimović.