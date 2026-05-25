logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ibrahimović ostaje, svi ostali odlaze: Haos u Milanu, četiri otkaza u jednom danu

Ibrahimović ostaje, svi ostali odlaze: Haos u Milanu, četiri otkaza u jednom danu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Milan je poslije poraza u posljednjem kolu Serije A ostao Lige šampiona i sad je na red stiglo čišćenje redova velikana.

Milan otpustio Masimilijana Alegrija Izvor: Profimedia/Nderim KACELI

Milan je bio na korak od Lige šampiona i tu je ostao. Italijanski velikan je tokom čitave sezone bio vrlo dobar u Seriji A, ali su posljednjih nekoliko mečeva i izostanak Luke Modrića zbog povrede napravili haos. Sad kada su stvari jasne, i kada Milan ne igra elitno takmičenje, uslijedila je čistka u crveno-crnom timu. Smijenjeni su maltene svi osim Zlatana Ibrahimovića.

Milan je smijenio trenera Masimilijana Alegrija, a s njim klub napuštaju i izvršni direktor Đorđo Furlani, sportski direktor Igli Tare, kao i tehnički direktor Džefri Monkada. Velika borba vodila se oko toga da li Milan može do šampionske titule u domovini, pa su mišljenja bila podijeljena. Iako je Inter bio favorit, mnogi su vidjeli šanse Milana. Na kraju, priča nema ni izbliza srećan kraj.

"Nakon razočaranja prošle godine, zadatak koji je vlasništvo postavilo klubu bio je povratak u Ligu šampiona i postavljanje temelja za kontinuirano osvajanje vrha Serije A. Veći dio ove sezone bili smo među prve dvije ekipe u Seriji A, s realnom prilikom za borbu za 'skudeto'. Završnica sezone bila je potpuno van okvira onoga što je tim prikazivao, a razočaravajući poraz u posljednjoj utakmici pretvorio je sezonu u nesumnjiv neuspjeh", objavili su iz Milana i dodali:

"Sada je vrijeme za promjene i sveobuhvatnu reorganizaciju fudbalskih operacija. Razilazimo se s izvršnim direktorom Đorđom Furlanijem, sportskim direktorom Iglijem Tareom, glavnim trenerom Masimilijanom Alegrijem i tehničkim direktorom Džefrijem Monkadom. Zahvaljujemo svakome od njih na trudu i predanosti Milanu tokom mandata", navodi se.

Izvor: sbonsi/Shutterstock

Alegri je vodio Milan u dva navrata. U prvom mandatu je sa klupe dirigovao 178 puta, ostvario 91 pobjedu i osvojio titulu nacionalnog šampiona za tri i po godine na klupi.

Poslije petog mjesta u Seriji A, ostaje mnogo pitanja: ko će naslijediti Alegrija na klupi? Da li će Luka Modrić ostati u timu, pošto je njegov uslov bila Liga šampiona? Kada je u pitanju novi šef struke, spominju se imena Antonija Kontea, kao i Roberta de Zerbija, a kada su u pitanju rukovodeće pozicije, i dalje se razmatraju istaknuta imena iz evropskog sporta. Bilo kako bilo, "sječu knezova" preživio je samo Zlatan Ibrahimović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Serija A Masimilijano Alegri Zlatan Ibrahimović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC