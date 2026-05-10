Milan puca po šavovima: Novi poraz na "San Siru", Liga šampiona opasno "visi"

Bojan Jakovljević
"Rosoneri" ostvarili samo jedan trijumf na posljednjih šest prvenstvenih mečeva, a večeras su pred domaćom publikom doživjeli bolan poraz od Atalante.

Dugo se Milan borio sa Interom za "skudeto", ali nisu izdržali. Činilo se zatim da će barem do vicešampionske titule, ali očajna forma "rosonera" dovela je sada u pitanje čak i plasman u Ligu šampiona.

U posljednjih šest kola Serije A tim Masimilijana Alegrija ostvario je samo jedan trijumf, a večeras je na svom "San Siru" doživio bolan poraz u duelu sa Atalantom.

Ederson je već u sedmom minutu doveo goste u vođstvo, a na 2:0 povisio je Davide Zapakosta na isteku pola sata igre. Iako se činilo da ne može gore po domaće navijače, početkom nastavka milanski tim "dokusurio" je Đakomo Raspadori.

Već nakon sat vremena igre, bio je to znak domaćoj publici da polako napušta tribine jednog od najljepših stadiona u Italiji i Evropi.

U samom finišu koliko-toliko uspjeli su domaći da ublaže poraz. Strahinja Pavlović u 88. minutu smanjio je na 1:3, a konačnih 2:3 iz penala postavio je Kristofer Nkunku.

Dva kola prije kraja isti broj bodova kao Milan ima Roma, koja je u šokantnoj završnici stigla do pobjede u Parmi. Treba dodati i to da "rosoneri" imaju bolji međusobni skor. Bod više od njih ima Juventus.

Milan će do kraja sezone gostovati Đenovi i ugostiti Kaljari, dok Roma narednog vikenda igra "Derbi dela Kapitale", a na zatvaranju prvenstva gostuje Veroni. Juventus ima duel sa Fiorentinom u Torinu, a potom gradski derbi u kojem će biti gost.

Nije daleko ni Komo sa 65 bodova. Tim Seska Fabregasa definitivno će prvi put u istoriji zaigrati na međunarodnoj sceni, a ostaje da se vidi u kom takmičenju. Trenutno je u poziciji koja garantuje Konferencijsku ligu, a do kraja prvenstva očekuju ga dueli sa Parmom (kod kuće) i Kremonezeom (u gostima).



