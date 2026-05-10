Ovacije za Dekijevog sina na Trgu Svetog Marka: Stanković ostao bez teksta

Filip Stanković pozdravljen na čuvenom trgu kao jedan od heroja povratka Venecije u Seriju A

Srpski golman Filip Stanković (24), čuvar mreže Venecije, proslavio je sa saigračima i čitavim gradom povratak u Seriju A. Njegov tim je izborio plasman poslije samo jedne sezone u drugoj ligi, Seriji B, a on je odigrao svaki minut i doprinio da njegov tim bude prvoplasirani.

Nakon što je doživio nevjerovatnu proslavu, u kojoj su navijači i igrači na čamcima slavili, kao i na Trgu Svetog Mrka, Stanković se oglasio emotivnom porukom.

"Prije godinu dana bili smo slomljeni, razočarani zbog ispadanja iz lige. Ipak, od tog trenutka obećali smo sebi da ćemo vratiti Veneciju tamo gdje zaslužuje da bude. Radili smo naporno, iz dana u dan, ne gubeći nikada glad i želju da uspijemo."

"Ovo ćemo zauvijek nositi u srcu"

"Podrška naših navijača dala nam je ogroman podstrek čak i u najtežim trenucima. Kraj nije mogao da bude ljepši: prodefilovati kanalima, u srcu grada, zajedno sa našim ljudima, bila je neopisiva emocija. Venecija se vraća u Seriju A, priča koju ćemo zauvijek nositi u srcu", objavio je Stanković junior.

Filip Stanković je do prošle sezone bio u Veneciji na pozajmici iz Intera, a onda je klub odlučio da ga otkupi uprkos tome što je ispao u Seriju B. Ispostavio se to kao pravi potez obje strane - jer je Venecija dobila pouzdanog golmana, a Stanković priliku da brani u kontinuitetu.

Navijači Venecije priredili su ekipi nezaboravnu proslavu u gradu u kojem su turisti vidjeli ono što u drugi gradovima nisu i neće imati priliku da vide.