Sampdorija sve više tone, vlasnici umiruju navijače: Dobro razumijemo vaše veliko razočaranje

Italijanski velikan planira da se do 2028. vrati u Seriju A, ali ne ide sve kako je planirano.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Prije dvije godine Sampdorija je ispala iz Serije A i svi su očekivali da će italijanski velikan brzo smoći snage da se vrati u najviši rang.

Ipak, klub iz Đenove tone sve dublje. Teškom mukom prošle godine izboren je opstanak u drugoligaškom društvu, iako je jednom nogom već bio u nižem rangu. Nova sezona nije počela ništa bolje - 'Dorija je nakon četiri odigrana kola na začelju tabele, bez bodova!

Stoga, nezadovoljstvo navijača sve više raste. Iako su vjerovali da će boravak u nižem rangu takmičenja kratko trajati, Sampdorija ne samo da nije blizu Serije A, nego je bliža Seriji C.

Svjesni su toga i čelnici kluba, pa se Džozef Tej obratio otvorenim pismom navijačima. Glavni investitor i vlasnik većine udjela u klubu, traži strpljenje i uvjerava navijače da se u klubu čini sve da se Sampdorija oporavi i vrati u društvo najboljih.

"Dragi navijači,

Važno nam je da znate da slušamo i razumijemo vaše frustracije. Danas vam pišemo da vas uvjerimo da smo u potpunosti posvećeni klubu i njegovom razvoju. Do sada smo mnogo ulagali i nastavićemo da ulažemo sredstva s ciljem da što prije postignemo značajne i konkretne pomake. Razvijamo dugoročnu strategiju kako bismo optimizovali učinak tima na terenu. Istovremeno postavljamo temelje da Sampdoriju vratimo u Seriju A do 2028. godine.

Potpuno smo svjesni koliko su prethodne sezone bile teške i dobro razumijemo veliko razočaranje koje nas okružuje. To je još jedan od razloga zašto ćemo se još više potruditi i u pravcu bolje komunikacije sa svim našim navijačima.

Čvrsto vjerujemo, kao i uvijek, da će nas jedinstvo i kohezija što prije izvesti iz ovog teškog tehničko-sportskog trenutka. Već smo preduzeli nekoliko mjera da ojačamo finansije kluba i naše strukture, a u isto vrijeme unapređujemo društvo na planu marketinga i brendinga.

Napori koji se do sada nisu odrazili na terenu, i upravo zbog toga nećemo prestati da ulažemo, pa čak i u januaru, kako bismo obezbijedili da zajedno u budućnost gledamo s obnovljenim povjerenjem", poručio je singapurski biznismen.



