Ife Lundberg potpisuje novi ugovor: U Partizanu najgori, a u Makabiju postaje drugi najplaćeniji igrač

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Danac Ife Lundberg oduševio je sve u Makabiju i biće nagrađen produžetkom saradnje.

makabi daje lundbergu dva miliona evra po sezoni Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Bivši košarkaš Partizana Ife Lundberg uspio je da oživi karijeru za kratko vrijeme u Makabiju. Prošle sezone je ponio epitet najvećeg promašaja crno-bijelih, bio je na meti žestokih kritika, a pravi potez je napravio kada je zadužio opremu "Ponosa Izraela". Nakon samo osam odigranih utakmica u novom klubu uspio je da ubijedi čelnike da zaslužuje novi ugovor.

Izaelci su spremni da izdvoje za njegove usluge značajnu sumu novca i učine ga drugom najplaćenijim u ekipi poslije najboljeg igrača Lonija Vokera. Navodno, Makabi nudi Lundbergu dva miliona evra po sezoni i nema sumnje da će ugovor uskoro biti ozvaničen.

Lundberg je na šest utakmica u Evroligi prosječno bilježio učinak od 8,3 poena, 3,3 asistencije i dva skoka po utakmici i zauzeo važno mjesto u timu Odeda Kataša koji je uspio da sačuva posao i potpuno preokrene situaciju sa starta sezone. Makabi ne zna za poraz već više od mjesec dana, a posljednja žrtva bio je beogradski Partizan.

Šta je rekao o odlasku iz Partizana?

Danac se poslije ubjedljive pobjede protiv Partizana u Areni osvrnuo na svoj odlazak iz Beograda i još jednom ostavio utisak velikog profesionalca.

"Morate da ih pitate. Imao sam još dvije godine ugovora. Bilo je jako dobro, osjećam sam da smo uspostavili bratske odnose. Mi i mnogo igrača, bio sam srećan što sam ih vidio jutros i pred meč. Samo ljubav za njih. Kada vidim sve što se desilo ljetos i ove sezone, naravno to sa trenerom Obradovićem... On je razlog zašto sam došao ovdje . Kada sam vidio da odlazi bilo mi je jako tužno. Nadam se da će se sve završiti najbolje po sve", rekao je Lundberg.

(MONDO)

