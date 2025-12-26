logo
Partizanu se ovo nikada u istoriji nije desilo: Odbrana nije loša, ona ne postoji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Partizana su u meču sa Makabijem primili 112 poena, što je apsolutni negativni rekord kluba u Evroligi.

Partizan srušio negativan rekord po broju primljenih poena Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su 112:87 na svom terenu od Makabija, a taj poraz ući će u istoriju kao negativan rekord. Nije ovo bio poraz sa najvećom razlikom, ali Partizan nikada do sada nije primio ovoliko poena na jednom meču. U duelu koji je igran 40 minuta, bez produžetaka primili su 112 poena. 

Na debiju španskog stručnjaka Đoana Penjaroje oboren je negativan rekord, samo nekoliko dana nakon što je Partizan u Kaunasu primio 109 poena. Tada su crno-bijeli poraženi sa 41 poenom razlike, a najubjedljiviji poraz je onaj od CSKA sa 42 poena minusa,.

Defanziva Partizana ne da je loša nego praktično ne postoji, a sada je najviše problema pravio Loni Voker sa 20 poena. Roman Sorkin, Ti Džej Lif, Ošej Briset i Marsio su imali dvocifren učinak.

