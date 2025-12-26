Partizan ide ka dnu tabele Evrolige: Pogledajte gdje su crno-bijeli nakon brukanja usred Beograda

Ovo je tabela Evrolige nakon ubedljivog poraza Partizana na svom terenu od Makabija.

Košarkaši Partizana doživjeli su ubjedljiv poraz na svom terenu protiv Makabija u Evroligi i nastavili da tonu na tabeli. Nakon što su na gostovanju u Kaunasu ubjedljivo poraženi sada je stigao još jedan šamar za tim sa novim trenerom Đoanom Penjarojom na čelu.

Nakon pobjeda nad Bajernom i u vječitom derbiju protiv Crvene zvezde Partizan je upisao tri poraza zaredom, od toga dva ogromnom razlikom i sada šanse za doigravanje u Evroligi ostaju u domenu teorije.

Crno-bijeli su ostali na šest pobjeda, sada imaju i 12 poraza. Makabiju je ovo bio peti trijumf za redom i sada su na osam pobjeda i deset poraza i ponovo se nadaju da će se uključiti u borbi za doigravaje. Pogledajte tabelu Evrolige:







Sada čekamo da se odigraju mečevi Monaka i Real Madrida, kao i duel Virtus-Olimpijakos. Ipak, to nema mnogo uticaja na položaj crno-bijelih. Hapoel je na vrhu sa 13 pobjeda, Valensija, PAnatinaikos i Barselona imaju po 12, a Fenerbahče 11 pobjeda. Posljednji tim u prvih deset je Crvena zvezda sa 10 pobjeda. Ispod Partizana su samo Bajern i Asvel sa po pet pobjeda.