Partizan ide ka dnu tabele Evrolige: Pogledajte gdje su crno-bijeli nakon brukanja usred Beograda

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ovo je tabela Evrolige nakon ubedljivog poraza Partizana na svom terenu od Makabija.

Tabela Evrolige nakon poraza Partizana od Makabija Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Košarkaši Partizana doživjeli su ubjedljiv poraz na svom terenu protiv Makabija u Evroligi i nastavili da tonu na tabeli. Nakon što su na gostovanju u Kaunasu ubjedljivo poraženi sada je stigao još jedan šamar za tim sa novim trenerom Đoanom Penjarojom na čelu.

Nakon pobjeda nad Bajernom i u vječitom derbiju protiv Crvene zvezde Partizan je upisao tri poraza zaredom, od toga dva ogromnom razlikom i sada šanse za doigravanje u Evroligi ostaju u domenu teorije.

Crno-bijeli su ostali na šest pobjeda, sada imaju i 12 poraza. Makabiju je ovo bio peti trijumf za redom i sada su na osam pobjeda i deset poraza i ponovo se nadaju da će se uključiti u borbi za doigravaje. Pogledajte tabelu Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Sada čekamo da se odigraju mečevi Monaka i Real Madrida, kao i duel Virtus-Olimpijakos. Ipak, to nema mnogo uticaja na položaj crno-bijelih. Hapoel je na vrhu sa 13 pobjeda, Valensija, PAnatinaikos i Barselona imaju po 12, a Fenerbahče 11 pobjeda. Posljednji tim u prvih deset je Crvena zvezda sa 10 pobjeda. Ispod Partizana su samo Bajern i Asvel sa po pet pobjeda.

Tagovi

KK Partizan Evroliga Makabi Tel Aviv

