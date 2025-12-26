"Ovo u životu nisam vidjela": Ljepotica došla u Arenu zbog Kamerona Pejna i ostala bez daha

Djevojka Kamerona Pejna Karina došla je u Beogradsku Arenu i odmah ostala bez daha. Grobari su je oduševili čim je stigla u Srbiju.

Kameron Pejn je oduševio navijače Partizana svojim debijem i sa tri uvodne trojke bez promašaja, a na tribinama odmah pored terena bila je i njegova djevojka. Ime joj je Karina Medrano, a za MONDO je podijelila utiske nakon prvog poluvremena duela sa Makabijem.

"Nevjerovatno je, navijači su jedinstveni. Bukvalno je ovo nešto što nikada nisam doživjela", rekla je lijepa Karina za MONDO, a onda je dobila pitanje koliko je imala uticaja na dolazak Pejna u Beograd.

"Dosta!", rekla je uz osmijeh, pa se uozbiljila: "Nije iskreno toliko, ali znalči smo da dolazi u dobar tim. Navijači su sjajni, a on je neko ko donosi mnogo energije, tako da smo uzbuđeni."

A da li je stigla da proba nešto od srpske hrane? "Ne, nadam se da ćete mi nešto preporučiti!", rekla nam je za kraj lijepa Karina Merino.

Ko je Karina Merino?

Karina je dugogodišnja djevojka novog plejmejkera Partizana, a vidjeli smo da je čim je došao u Beograd počela na profil na instagramu da kači slike sa Pejnom iz Beograda. Sada je u Areni, a u javnosti u Americi je poznata po jednoj svađi sa Kameronom koja je završila u medijima jer su se komšije žalile na buku iz stana. Pogledajte kako izgleda:

