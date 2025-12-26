logo
Počinje nova era u Partizanu: Đoan Penjaroja bez najmanje četvorice debituje u "Areni"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novi trener Partizana Đoan Penjaroja večeras debituje na klupi crno-bijelih protiv Makabija.

Partizan Makabi ko ne igra Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Dan pošto je Đoan Penjaroja promovisan kao novi trener KK Partizan - debitovaće u "Beogradskoj areni" protiv Makabija iz Tel Aviva (18.00). Neće mu biti lako pošto je ekipa koju je Mirko Ocokoljić vodio do četiri uzastopne pobjede opet upala u krizu i bila je jako loša protiv Virtusa i Žalgirisa.

Penjaroja je po dolasku u ekipu najavio da će promijeniti određene stvari, smatra da ima dobru ekipu na okupu koja može više, a šta je spremio u ovih nekoliko dana vidjećemo već večeras pred crno-bijelom publikom.

Ko ne igra za Partizan?

Na današnjoj utakmici Penjaroja neće moći da računa na četvoricu igrača. Odsustvovaće Karlik Džouns, Mario Nakić, Andrej Pokuševski i Mika Murinen, dok je još nekoliko igrača pod znakom pitanja. Blizu su Mitar Bošnjaković i Isak Bonga, najvjerovatnije će igrati i Šejk Milton i Tajrik Džouns, dok se još čeka potvrda oko Kamerona Pejna.

Najnovije pojačanje Partizana odradilo je jedan trening sa novom ekipom i vidjećemo da li će ga Penjaroja odmah poslati na parket, sve u zavisnosti od njegovog fizičkog stanja.

Što se tiče Makabija, za izaelsku ekipu neće igrati Zek Henkins i Džef Dautin Džunior.



Tagovi

Makabi KK Partizan Đoan Penjaroja Evroliga košarka

