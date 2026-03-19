"Važan faktor je povratak Karlika Džounsa": Junak Partizana zna šta je najviše falilo ekipi

Plejmejker Nik Kalates otkrio da je povratak Karlika Džounsa na teren ključni trenutak sezone Partizana.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Partizana ostvarili su i treću uzastopnu pobjedu u Evroligi - na gostovanju je savladan Pariz (90:81), a trener crno-bijelih Đoan Penjaroja ima čime da bude zadovoljan nakon ove utakmice. Španski stručnjak dobro je pripremio meč, pa je zaustavljeno najjače oružje francuskog tima. Partizan je spriječio Pariz da se rastrči i meč uvede u ritam koji mu daleko više odgovara.

Meč su odmah nakon pobjede analizirali plejmejker Nik Kalates i trener Đoan Penjaroja, koji je zadovoljan pobjedama koje njegov tim niže i takmičarskim duhom koji pokazuje na utakmicama Evrolige iako već neko vrijeme nema šanse da se domogne doigravanja.

"Najzadovoljniji sam odbranom. Mislim da smo igrali odličnu odbranu, posebno u drugom poluvremenu.Pariz je među najboljim poenterskim ekipama u Evroligi. Odigrali smo kompletno u drugom. Posljednja dva mjeseca tim se dobro takmiči. Zato i dobijamo utakmice", rekao je Đoan Penjaroja odmah nakon utakmice u Parizu.

Navijačima Partizana posebno će se svidjeti izjava organizatora igre Nika Kalatesa, koji je uprkos tome što je bio impresivan na ovoj utakmici istakao u prvi plan svog kolegu iz bekovske linije. Mjesecima su navijači čekali da se Karlik Džouns oporavi, a Partizan je sa njim potpuno drugi tim.

"Timski smo odigrali sjajno, igramo dobro u posljednje vrijeme. Važan faktor je povratak Karlika Džounsa. Zaustavili smo njihove bekove i ofanzivu u drugom poluvremenu. Svi su osjetili loptu, svi su je pipnuli. Niko nema više od 15 poena, igramo dobro i moramo tako da nastavimo", rekao je Kalates koji je meč završio sa 12 poena i 10 asistencija.

Bila je ovo treća uzastopna pobjeda Partizana u Evroligi, pa crno-bijeli sada imaju skor 12-20. Tim Đoana Penjaroje sve je udaljeniji od dna tabele u elitnom takmičenju evropskih košarkaških klubova - sada Partizan zauzima 16. mjesto, sa istim brojem pobjeda i utakmicom manje od 17. tima, a to je Pariz. Ispod su još i Efes sa 10, Baskonija sa devet i Asvel sa osam pobjeda.

