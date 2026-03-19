Zoran Savić otkrio kako je Partizan dovodio pojačanja: "Samo dva ugovora nisam radio"

Zoran Savić ispričao je kako teče proces dovođenja igrača u Partizan i pojasnio je da ugovore dvojice nije radio kao sportski direktor crno-bijelih.

Bivši košarkaš i sportski direktor Partizana Zoran Savić dao je opširan intervjuu za "Sport Klub" u kome se dotakao svog odnosa sa predsednikom kluba Ostojom Mijailovićem, govorio je i o transferima košarkaša koji na kraju nisu obukli crno-bijeli dres, dok je takođe govorio i o onima koji jesu - uz analizu učinjenog.

Prema riječima Zorana Savića, odobrio je sve transfere sem dvojice - Brendona Dejvisa i Dilana Osetkovskog - i poznato je da je posebno drugi bio sporan i čini se "tačka razdora" u crno-bijelom taboru.

"Nijedan igrač nije doveden bez mog i Željkovog amina, ali ja dva ugovora nisam radio, nisam ih dirnuo, prošle godine Brendon Dejvis i Osetkovskog - to nisam radio. Prvi sam bio da ne dođe, preveliki rizik zbog dopinga... Najbitnija stvar je imidž kluba, jer je postojala velika mogućnost da kazne igrača. Prekoračili su vremenski da mu uruče rješenje i zbog toga je to poništeno. To je pokrenuto u decembru, bilo je pitanje vremena da li će izdržati do kraja sezone da se ne donese odluka. Svi smo u klubu znali za to, ja sam znao, advokat je znao... Svi su mislili da će se desiti preko ljeta, desilo se šta se desilo", rekao je Savić i dodao šta se potom dogodilo:

"Pričali smo tim povodom, Željko nije tip trenera koji će da odluči oko igrača u dan-dva. Mora da legne, da li odgovara u odnosu na ekipu, do kasno smo igrali i KLS, trajali su pregovori... U jednom momentu mi je rekao Ostoja da smo potpisali Osetkovskog, da nismo mogli više da čekamo, jer je imao drugih ponuda".

Zašto nije bilo više domaćih igrača?

"Ne postoji domaći igrač kojeg nismo kontaktirali. Svake godine smo razgovarali sa najboljim domaćim igračima. Zvezda ima prednost da su igrali 10 godina Evroligu, imali su konsolidovane igrače, velike igrače, koji su odlazili i vraćali se, ali su imali i bazu koja je konstantna, koju je teško da unaprijediš. Izgubili smo Jaramaza jer je prije dolaska Željka potpisao za Bajern. Ne postoji ekipa koja je ulagala više u domaće igrače od nas. Balša Koprivica igra manje minuta sad u Evrokupu nego što je igrao kod nas. Pomoćni trener je individualno radio sa njim svaki dan, ali svako ima ideju da će dobiti veću šansu... Svi ti igrači koji su otišli, evo Tristan Vukčević je enormno napredovao i otišao u NBA za male pare. Sad je potpisao trogodišnji ugovor. Alen Smailagić, Madar... Sve mlade dostupne igrače smo dovodili. Bili smo tada najmlađi tim u Evrokupu, među najmlađima u Evroligi", rekao je Savić i osvrnuo se na burno ljeto 2024/25.

Tada je Partizan prvi u istoriji evropske košarke odlučio da promijeni čitav tim - i da zadrži trenera. Ostao je samo Balša Koprivica i Obradović je dobio "ganc novu" ekipu.

"Takvo je bilo tržište, nekoliko igrača je htjelo da ide. Željko je pričao sa Avramovićem, on je htio da ide. To mu je rekao još prije plej-ofa. Neke igrače smo promijenili jer smo tako mislili, drugi su imali tržište. Napravili smo dobru stvar da promijenimo tim, iako nije uobičajeno. Dobili smo derbi, dobijali u Evroligi na strani, na kraju osvojili ABA ligu i KLS sa domaćim mladim igračima koji su bili protagonisti. Bila je izuzetno uspješna sezona i svi ti igrači koji su otišli, nismo im platili dinara da odu osim Jaramaza, kojem smo platili dio ugovora. Niko nije bio trošak ko nije u klubu".

Šta se desilo sa Madarom?

“Ja sam ga stvarno volio, pratio sam ga i u mlađim kategorijama, teško mi je pao njegov odlazak. U tom momentu mu se dugovala jedna plata, kao i svima, kao i te neke premije. Zastupala ga je američka agencija, koja je poslala mejl, koji je ušao u spam. U to vrijeme su stizali neki mejlovi oko poreza, bio je neki generički mejl i hilajde mejlova je dolazilo i sekretarica to nije vidjela", dodao je Savić, pa nastavio:

"Mnogo smo uložili u njega, računali smo da će da ostane, htjeli da ga produžimo... U razgovoru sa Madarom, Željko je pričao sa njim, kao i ja, on je tražio duplo više i dvogodišnji ugovor i to je već bila stvar principa. Mi bi doveli Jovića da smo mogli, tad je potpisao ugovor sa Megom prije dolaska Željka, stavili bi njega da igra plejmejkera, ne bi dovodili Madara, ali doveli smo Madara, uložili u njega, Aca Matović je svaki dan radio sa njim... Pokušao je i Miško da ga zadrži, on je bio ljut i nezadovoljan što je iza Avramovića, mislio je da treba da igra... Poklopile su se neke stvari", zaključio je.

