Zoran Savić "pecnuo" Miška Ražnatovića: "Pričao bih i sa gorim ljudima od njega"

Bivši košarkaš i sportski direktor Partizana Zoran Savić govorio je o svom odnosu sa agentom Miškom Ražnatovićem.

Bivši sportski direktor KK Partizan Zoran Savić ispričao je u intervjuu za "Sport Klub" kakav odnos ima sa poznatim agentom Miškom Ražnatovićem, s kojim crno-bijeli jedno vrijeme nisu poslovali zbog "slučaja Jam Madar". Nakon svega, uspjeli su da pronađu zajednički jezik i u Partizan su dolazili igrači koje zastupa Ražnatović.

"Nije istina da ja nisam htio da pričam sa Miškom Ražnatovićem jer jednostavno ja bih pričao i sa gorim ljudima nego što je Miško Ražnatović. Malo ih je ali bih pričao ako je to u korist kluba. Ostoji je to odgovaralo da priča s Miškom direktno. Ja sam poslije toga kontaktirao preko Jovana (sin Ostoje Mijailovića, prim.aut.) s Miškom oko nekih igrača", kazao je Zoran Savić i rekao da je predsjedniku kluba rekao da "ne treba da priča sa nekim menadžerom bez generalnog menadžera".

Kao što je ranije već ispričao Miško Ražnatović, nudio je Partizanu brojne košarkaše - od Petruševa, preko Lovernja do Mekinli Rajta - što je prokomentarisao i sam Zoran Savić.

"Ja nemam ništa protiv Miška Ražnatovića. Ne sviđa mi se način njegov komunikacije, šalje poruke Barcokasu, šalje poruke Željku preko novina... Mi smo uzeli njegove igrače, Avramovića i Anđušića, ali to njemu nikad nije dovoljno. On kaže da ja njega tretiram kao malog srpskog agenta s tim što je on naučio da ima neki VIP tretman. Ja sam stavno govorio da mi kaže kad smo zadnje obeštećenje mi je uzeli od nekog igrača? On je napravio Megu da bi mogao da zarađuje tamo i nas nije gledao kao saradnika, već gledao nas je kao rivala. Znači Partizan i Zvezda su njemu rival, nisu mu saradnici", kazao je Savić.

Zoran Savić o Obradoviću i Mijailoviću

"Mislim da Partizanu treba mir. Ne treba mu turbulencija. Neke stvari su izgovorene posljednjih dana zbog kojih sam morao da reagujem i kažem neku verziju svoju. Jedini znam verziju jer sam blizak sa Željkom i sa druge strane štitim interese kluba. Ostoja ima neki svoj stil koji u Španiji zovu 'palmeros', oni koji aplaudiraju. On očekuje od ljudi da to rade, a ja to nisam radio nikad. Milion puta sam mu rekao da sam došao zbog brenda Partizana. Veoma je teško bilo raditi, prve dvije godine su bile fenomenalne", kazao je takođe Savić za Sport Klub.

"Ostoja ima jedan ego koji je jako veliki. Ima neko mišljenje, kad pričaš o košarci on zna sve… A Željko Obradović ima drugu manu jer pravi ogromnu sjenku, gdje god da se pojavi. Ko neće da bude u toj sjenci ima problem. Očigledno je to bio problem. Obradović pravi sjenku ne zato što on to hoće, nego zato što je takav. Ne može da ti smeta on zato što je čovjek u koga su sva svjetla uperena. Imaš predsjednika Barselone, a imaš Ronaldinja i Mesija… Sad treba da mu bude problem zato što se priča o njima. Imam osjećaj da je on stalno mislio da mu ljudi ne priznaju koliko je on dao klubu", dodao je Savić.

