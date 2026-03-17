Svi pričaju o Karliku, a Penjaroja o drugom igraču: "Da li ste vidjeli da je obavio nevjerovatan posao?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je značaj Arijana Lakića za tim crno-bijelih.

Đoan Penjaroja hvali Arijana Lakića Izvor: Arena Sport /Printscreen

Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je važnost pobjede crno-bijelih u 30. kolu Evrolige. Iako je Isak Bonga bio igrač koji je promijenio tok meča, bilo je jasno da Parni valjka u mnogome zavisi od Karlika Džounsa. Ipak, Španac nije istakao nijedno od ova dva imena, koliko je insistirao na važnosti Arijana Lakića.

Poslije pobjede Penjaroja je bio ponosan na tim koji je odigrao izuzetno dobru drugo poluvrijeme.

"Srećni smo jer je ovo dobra pobjeda, nakon što smo odigrali loše druge poluvrijeme. Energije nije bilo, bez normalne brzine i tempa u napadu, oni su kontrolisali sve situacije koje su bile 50:50, dobili su duele 1 na 1, mi smo bili mekani. Drugo poluvrijeme je za čestitku, promijenili smo ritam, ovako Partizan treba da igra. Navijači su nam dosta pomogli, ali nismo igrali dobru odbranu. Dubai je jedan od najboljih timova Evroligi, u napadu naročito. Oni su postigli samo 27 poena u drugom poluvremenu, mi smo imali dobru odbranu, kontrolisali skok, dali smo 50 poena u drugom poluvremenu, čestitam igračima i navijačima", rekao je trener Partizana.

Ekipa je na poluvremenu jedva uspjela da zaostatak smanji na jednocifreni, ali je uspela. A, da li je Penjaroja imao neki poseban savjet za tim?

"Ne, ništa specijalno. Neke normalne stvari. Najvažnije stvari da se takmiče na ovom nivou, oni to razumiju. Igraju jako dobro, naša reakcija je bila jako važna u drugom poluvremenu", pojasnio je.

Partizan igra mnogo bolje od dolaska Karlika Džounsa. Ipak, trener Partizana istakao je da povratak harizmatičnog pleja nije jedino što je Partizanu nedostajalo, jer je bilo neophodno igrati dobro na timskom nivou. Zbog toga je istakao Arijana Lakića, jednog od omiljenih igrača Partizana.

"Kalik je jako važan igrač za Partizan, ali igrao je posljednje četiri utakmice, a Partizan igra dobro u posljednjih 12, 13 mečeva. On je jedan od najboljih plejmejkera u takmičenju, neophodno je da igra dobro, ali želim da na primjer istaknem Lakića, koji nije igrao prvih 18 minuta, a onda je na startu treće njegov posao bio nevjerovatan za čitavu ekipu. Karlik je jako važan, jedan je od najboljih, ali moramo da koristimo sve igrače, nije on jedini. I bez njega smo pobijedili dosta utakmica", zaključio je Penjaroja.

