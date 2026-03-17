logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Možda nemamo šansu, ali imamo jedan cilj": Penjaroja poslao poruku navijačima Partizana

Autor Dragan Šutvić
Trener Partizana Đona Penjaroja iznio je prve utiske poslije pobjede crno-bijelih nad Dubaijem.

Đoan Penjaroja o utakmici Partizan Dubai Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Partizan je uspio da pobijedi Dubai i to poslije preokreta, a posebno je važna činjenica da su crno-bijeli uspjeli da odigraju sasvim drugačije drugo poluvrijeme. Pokazali su karakter i inat, a posebno je ekipi pomogao Isak Bonga koji je igrao na visokom nivou.

Trener partizana Đoan Penjaroja svjestan je da njegov tim nema šansu u elitnom takmičenju, ali cilj je jasan - što više pobjeda u nastavku takmičenja.

"Sve je jasno. Dobili smo energiju, to je bio Partizan u drugom poluvremenu. Igrali smo zajedno, igrali smo sa ritmom, tempom.Ovo je naš tim, tim kakav navijači žele da vide, posebno u drugom poluvremenu. Odigrali smo odličnu utakmicu", rekao je Penjaroja poslije pobjede nad Dubaijem. 

Partizan se sigurno neće plasirati u dalju fazu Evrolige, ali trener crno-bijelih ističe važan cilj - što više pobjeda.

"Srećan sam što smo igrali čvrsto u drugo poluvremenu, želimo da se takmičimo do kraja Evrolige, bez obzira na situaciju i to što nemamo šansu da se borimo za plej-in, ali tim želi da ima što više pobjeda", dodao je trener Partizana. 

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC