"Možda nemamo šansu, ali imamo jedan cilj": Penjaroja poslao poruku navijačima Partizana

Trener Partizana Đona Penjaroja iznio je prve utiske poslije pobjede crno-bijelih nad Dubaijem.

Partizan je uspio da pobijedi Dubai i to poslije preokreta, a posebno je važna činjenica da su crno-bijeli uspjeli da odigraju sasvim drugačije drugo poluvrijeme. Pokazali su karakter i inat, a posebno je ekipi pomogao Isak Bonga koji je igrao na visokom nivou.

Trener partizana Đoan Penjaroja svjestan je da njegov tim nema šansu u elitnom takmičenju, ali cilj je jasan - što više pobjeda u nastavku takmičenja.

"Sve je jasno. Dobili smo energiju, to je bio Partizan u drugom poluvremenu. Igrali smo zajedno, igrali smo sa ritmom, tempom.Ovo je naš tim, tim kakav navijači žele da vide, posebno u drugom poluvremenu. Odigrali smo odličnu utakmicu", rekao je Penjaroja poslije pobjede nad Dubaijem.

Partizan se sigurno neće plasirati u dalju fazu Evrolige, ali trener crno-bijelih ističe važan cilj - što više pobjeda.

"Srećan sam što smo igrali čvrsto u drugo poluvremenu, želimo da se takmičimo do kraja Evrolige, bez obzira na situaciju i to što nemamo šansu da se borimo za plej-in, ali tim želi da ima što više pobjeda", dodao je trener Partizana.

